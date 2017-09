Coupe Davis : France-Serbie, pour oublier la finale perdue contre la Suisse

Trois ans après la finale perdue contre la Suisse de Federer et Wavrinka, les français reviennent au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Cette fois pour une demi-finale contre la Serbie. Et avec le costume de grandissimes favoris.

En 2014 à la fois sur le terrain et dans les tribunes, la France avait fait assez pâle figure contre les Suisses Federer et Wavrinka, et leurs milliers de supporters venus avec leurs cloches. En 2017, cette demi-finale contre la Serbie devrait avoir un tout autre visage.

D'abord dans les tribunes. Là c'est victoire assurée pour la France face aux quelques dizaines de supporters serbes qui ont fait le déplacement. En face, même si l'enceinte ne sera pas pleine (15 000 billets vendus pour vendredi), la domination sera française !

La Serbie privée de ses trois meilleurs joueurs

Sur la terre battue lilloise, la rencontre devrait également être déséquilibrée. La Serbie est privée de ses trois meilleurs joueurs : Djokovic bien sûr, forfait en raison d'une blessure au coude, mais aussi Troiki et Tsiparevic. Résultat c'est une sélection de joueurs quasi-inconnus qui se présente. Le numéro 1 serbe Dusan Lajovic n'est "'que" 80e mondial et le numéro 2, le jeune Djere, est 95e. A priori des adversaires largement à la portée vendredi de Lucas Pouille (22e à l'ATP) et Jo-Wilfrid Tsonga (18e).

Tsonga, qui dispute son premier match de cette campagne 2017, est le "rescapé" de la finale perdue de 2014. A l'époque déjà numéro 1, il était arrivé blessé, avait voulu jouer le vendredi, avant de laisser sa place à Gasquet dimanche, ce qui lui avait valu quelques sifflets. "C'est vrai qu'en arrivant, y'a quelques mauvais souvenirs qui sont remontés" a avoué le Manceau, en assurant que "ça allait beaucoup mieux". Tsonga jouera en deuxième ce vendredi et Mahut ainsi qu'Herbert disputeront le double samedi.

Si sportivement l'absence de Djokovic est un avantage, elle ne fait pas les affaires des commerçants lillois. Alors qu'en 2014 tous les hôtels étaient complets dès le jeudi, là il reste de la place pendant tout le week-end. Et certains qui avaient acheté leurs billets au prix fort se retrouvent fort dépourvus depuis le forfait de la star serbe. Du coup beaucoup revendent et bradent leurs tickets sur Internet.

Le programme

Vendredi (à partir de 13h00 françaises) :

Lucas Pouille (FRA/N.22) - Dusan Lajovic (SRB/N.80)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.18) - Laslo Djere (SRB/N.95)

Samedi (14h00 françaises) :

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic (SRB)

Dimanche (13h00 françaises) :