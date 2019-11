Coupe Davis : France-Serbie, quitte ou double pour les Bleus face à Djokovic et les siens

C''est un match de groupes... à élimination directe. La confrontation entre la France et la Serbie déterminera le premier du groupe A, seul qualifié d'office pour les quarts de finale.

Le perdant devra attendre la fin de la phase de groupes pour savoir s'il est l'un des deux meilleurs deuxièmes qui accéderont également aux quarts. Et avec le point concédée au Japon, les Français ont peu de chances d'en faire partie.

Novak Djokovic, l’épouvantail

"La dernière fois que l'on a joué la Serbie, c'était sans Djokovic (victoire des Bleus 3-1 à Lille en 2017 en demi-finales), rappelle Pierre-Hugues Herbert. Là, il va être en face. Il a répondu présent. A nous de créer l'exploit."

En effet, sans même briller, le Djoker a battu (6-1, 6-2) Yoshihito Nishioka, celui-là même qui avait instillé le doute au sein des Bleus en battant Gaël Monfils mardi pour permettre au Japon d'égaliser (1-1) après la victoire de Jo-Wilfried Tsonga sur Yasutaka Uchiyama (6-2, 6-1).

Avec les victoires de Filip Krajinovic sur Yuichi Sugita (6-2, 6-4) et du double Janko Tipsarevic-Viktor Troicki sur Ben McLachlan-Yasutaka Uchimuya (7-6, 7-6), la Serbie a donc battu le Japon 3-0 quand la France a arraché une victoire 2-1.

Monfils ou Paire ?

Mais Djokovic ne s'est pas montré particulièrement serein à l'idée d'affronter les hommes de Sébastien Grosjean. "C'est probablement l'un des plus gros défis de la compétition: jouer contre la France, l'une des nations les plus victorieuses en Coupe Davis, et à coup sûr l'une des équipes les plus fortes", a-t-il commenté.

La question qui se pose est la titularisation ou non de Gaël Monfils après sa débâcle du premier match. Lui-même n'était pas certain de jouer contre la Serbie. Qui plus est, s'il est n°1 de l'équipe comme face au Japon, il devrait se retrouver en face de Djokovic.

Si le choix du capitaine pour les simples peut s'avérer compliqué, avec la possibilité notamment de lancer Benoît Paire dans la bataille, celui du double ne fait pas débat quand Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont là.

Depuis cette année, la phase finale de la Coupe Davis rassemble 18 équipes réparties en 6 groupes de 3. Le premier de chacun des six groupes ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes, départagés au nombre de sets et de jeux gagnés, se qualifient pour les quarts de finale.

Groupe A

France, Serbie, Japon

Groupe B

Croatie, Espagne, Russie

Groupe C

Argentine, Allemagne, Chili

Groupe D

Belgique, Australie, Colombie

Groupe E

Grand-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas

Groupe F

Etats-Unis, Italie, Canada

Trois matches maximum par rencontre

Les équipes s'affrontent d'abord en poules pour se qualifier en quart de finale. Les six premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs deuxièmes disputeront les quarts.

Chaque rencontre sera composée de deux matches de simples et d'un double disputés au meilleur des trois manches.