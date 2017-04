Coupe Davis : l'équipe de France de tennis de retour au Kindarena de Rouen

L'équipe de France de tennis est de retour au Kindarena de Rouen pour le quart de finale de la Coupe Davis face à la Grande-Bretagne, du 7 au 9 avril. Trois ans après avoir affronté l'Israël au palais des sports rouennais, les tennismen sont heureux de revenir.

Cela faisait quatre ans qu'ils n'avaient pas foulé le sol du Kindarena : les joueurs de l'équipe de France de tennis sont de retour dans le palais des sports rouennais pour le quart de finale de la Coupe Davis face à la Grande-Bretagne, du 7 au 9 avril. Après avoir affronté l'Israël dans la même infrastructure en 2013, l'équipe de France et son capitaine Yannick Noah ont beaucoup de plaisir à retrouver les infrastructures mais surtout hâte de retrouver leur public.

On a un peu de pression !"

Le retour à la maison est d'autant plus agréable que les trois derniers matchs disputés par les français s'étaient déroulé à l'étranger. Ce quart de finale au Kindarena c'est donc l'occasion de retrouver le public tricolore, avec un peu de stress admet Yannick Noah, le capitaine des Bleus : "On va jouer devant notre public, un public de fans de tennis mais qui n'ont pas l'habitude de voir des matchs de ce niveau donc on va essayer de mériter ce public et cet accueil. Et forcément ça met un peu de pression !"

Et justement le public ne sera pas bien loin des joueurs : c'est l'atout principal de ce Kindarena selon Julien Benneteau. "On sent que dans cette enceinte le public peut être très proche donc on se sent vraiment à l'aise. On espère que ce sera plein avec une super ambiance." Les français à l'aise avec l'infrastructure mais pas forcément avec le court en lui-même parce qu'ils font leur retour sur une terre battue... un peu imprévisible... "La salle est très agréable et visuellement elle est facile à aborder. Après quand une terre battue vient juste d'être posée, il n'y a pas que des rebonds égaux tout le temps !" déplore Gilles Simon.

En 2013, 16 000 spectateurs s'étaient assis dans les gradins du Kindarena pendant les trois jours de compétition : trois mois après le mondial de handball, la salle rouennaise n'a pas encore fait le plein pour cette rencontre.

Le quart de finale France - Grande Bretagne

Composition de l'équipe de France : Lucas Pouille, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Julien Benneteau, Jérémy Chardy (remplaçant). Capitaine : Yannick Noah. Absents : Jo-Wilfried Tsonga (congé paternité), Richard Gasquet (blessé), Gaël Monfils (blessé) et Pierre-Hugues Herbert (blessé).

Composition de l'équipe de Grande-Bretagne : Kyle Edmund, Daniel Evans, Dominic Inglot, Jamie Murray. Capitaine : Leon Smith. Absent : Andy Murray.

Calendrier des matchs : vendredi 7 avril à partir de 14h (deux simples), samedi 8 avril à partir de 14h (un double), dimanche 9 avril à partir de 13h30 (deux simples).