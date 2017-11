Coupe Davis : la fierté de Lampertheim, premier club de Pierre-Hugues Herbert

Au TC Lampertheim, on bombe le torse. Pierre-Hugues Herbert, qui a remporté la Coupe Davis dimanche dernier, a tapé ses premières balles sur les terrains du club de l'Eurométropole. L'Alsacien y a joué jusqu'à 14 ans. Il est considéré là-bas comme un "demi-dieu".

Pierre-Hugues Herbert, vainqueur de la Coupe Davis l'an dernier, est un exemple pour tous les jeunes joueurs de tennis en Alsace, et encore plus à Lampertheim. L'Alsacien a signé sa toute première licence dans ce club de l'Eurométropole. Laetitia Farza, la présidente du club, a joué avec lui quand il était plus jeune. "'Je perdais toujours" dit-elle en rigolant. Ils sont restés proches et "il me donne ses raquettes et je ne fais pas de mauvaises saisons avec".

"L'endroit où on parle de Pierre-Hugues, c'est quand on vient à Lampertheim"

P2H pourrait avoir sa statue à Lampertheim. "Quand il y a un match de Pierre-Hugues pendant l'entrainement, tout le monde est en train de suivre le score. A la limite, tout le monde s'en fiche de la consigne de l'exercice. Ils veulent tous jouer comme Pierre-Hugues, faire des service-volée. A chaque fois que je leur dis quelque chose à l'entrainement, ils me disent "oui mais Pierre-Hugues l'a fait !" Si je les écoute, les tenues d'équipes et les raquettes doivent être les mêmes que les siennes. Et même les gens des autres clubs, quand ils arrivent à Lampertheim, ils ont envie de parler de Pierre-Hugues. C'est l"endroit où on parle de Pierre-Hugues" témoigne la présidente du club.

P2H est accroupi au centre avec à sa droite la future présidente du club, Laetitia Farza, et à sa gauche son jeune frère Gabriel. © Radio France - Lucile Guillotin

Pierre-Hugues Herbert a joué à Lampertheim jusqu'à l'âge de de 14 ans avant de rejoindre le TC Strasbourg. Il était alors entrainé par son père. Les membres du club souhaiteraient organiser une petite fête en son honneur avant les fêtes de fin d'année , histoire de compléter la collection de photos affichées sur le mur du club house.