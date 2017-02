Coupe Davis : la France qualifiée pour les quarts de finale en surclassant le Japon

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis en battant le Japon 3 à 0 grâce à la victoire du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut samedi à Tokyo. Les Français affronteront le Canada ou la Grande-Bretagne début avril.

Vainqueurs du Japon dès samedi sans perdre le moindre set, les joueurs de Yannick Noah ont rempli leur contrat au premier tour de la Coupe Davis à Tokyo et attendent désormais de connaître leur adversaire en quarts de finale, soit le Canada, soit la Grande-Bretagne (7-9 avril).

Après les victoires de Richard Gasquet et Gilles Simon vendredi, le double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut a apporté le point décisif en battant facilement une paire nippone sans référence, Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, en trois manches 6-3, 6-4, 6-4 en 1h 46 min.

Trois à zéro donc: on n'en attendait pas moins des Bleus en l'absence du leader japonais Kei Nishikori, 5e mondial, dont le forfait pour convenance personnelle, annoncé il y a quinze jours, avait fait disparaître l'essentiel du suspense.

Avec qui au mois d'avril ?

Archi favoris, les vainqueurs de Wimbledon 2016 "n'arrivaient pas avec beaucoup de confiance", de l'aveu d'Herbert, après leurs échecs au Masters et à l'Open d'Australie. Avec l'équipe de France, ils restaient sur une défaite douloureuse en Croatie, qui avait précipité l'élimination en demi-finale l'an passé. La nervosité leur a fait commettre quelques fautes, mais dans l'ensemble, leur supériorité dans tous les domaines, service, volée, retour, n'a jamais fait de doute. Mahut, 35 ans, a été particulièrement solide.

La prochaine étape aura lieu en avril. Devant le public français si l'adversaire est la Grande-Bretagne, à l'extérieur si c'est le Canada. Les deux équipes, toutes les deux privées de leur leader, Milos Raonic et Andy Murray, qui pourraient bien être de retour au printemps, étaient à égalité 1 à 1 après les deux premiers simples.

Avec quels joueurs Noah compte-il relever le défi ? La porte est-elle toujours ouverte pour Gaël Monfils, pas sélectionné pour le Japon après la polémique créée par son départ inopiné de Croatie l'an passé ? Jo-Wilfried Tsonga se rendra-t-il disponible alors que sa femme doit mettre au monde leur premier enfant à l'époque du match ? La confiance sera-t-elle maintenue à la paire Herbert-Mahut en double ?

Pour le capitaine, il était bien trop tôt samedi pour donner le moindre indice. "On vient de gagner 3 à 0. C'étaient quinze jours intenses parce qu'émotionnellement la Coupe Davis ça prend beaucoup. On va décompresser un peu", a-t-il dit.