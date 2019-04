Coupe Davis : le capitaine Sébastien Grosjean et l'équipe de France se préparent à Sophia-Antipolis

Sophia Antipolis, France

Des Bleus s'entraînent sur les courts de l'académie Mouratoglou à Sophia-Antipolis. Les tennismen Richard Gasquet, Lucas Pouille, Adrian Mannarino, Nicolas Mahut et Grégoire Barrère profitent des installations azuréennes depuis le mardi 2 avril et jusqu'à ce samedi pour se préparer à la nouvelle saison de terre battue. Deux semaines de préparation voulue par le nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean.

De droite à gauche : Grégoire Barrère, le capitaine Sébastien Grosjean, Lucas Pouille et sa coach Amélie Mauresmo © Radio France - Laurine Benjebria

Ces deux semaines de préparation voulues par Sébastien Grosjean sont comme "une transition entre le dur et la terre pour retrouver les automatismes" explique le nouveau capitaine. "On a des joueurs qui ont déjà brillé à Roland Garros ou sur les Masters 1000 avec Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet... C'est une surface où ils peuvent bien évoluer".

"Il y a un très bel état d'esprit qui a été créé sur les années précédentes, il faut consolider ça."

Lucas Pouille sous l'aile d'Amélie Mauresmo à la Mouratoglou Academy © Radio France - Laurine Benjebria

"Dans l'ensemble tout se passe bien" se réjouit Sébastien Grosjean. Pour se préparer au mieux à la nouvelle formule de la Coupe Davis, les Bleus alternent donc entre du temps sur le court et de la préparation physique. "Ce sont des matches et des points plus long donc il faut se refaire une petite caisse physique également". Ce mardi midi, Lucas Pouille s'entraînait donc avec Grégoire Barrère sous l'oeil attentif d'Amélie Mauresmo.

"Il faut rester à leur contact et leur faire comprendre qu'on est là pour eux quoi qu'il arrive"

L'objectif de ces deux semaines est aussi de passer du temps ensemble "avec les joueurs et avec leurs entraîneurs" martèle Sébastien Grosjean lors d'une conférence de presse ce mardi. En ligne de mir, le Masters 1000 de Monte-Carlo et Roland Garros.

Adrian Mannarino s'entraine sous l'oeil attentif de Sébastien Grosjean © Radio France - Laurine Benjebria

Tous les Bleus n'ont pas répondu présent à ce petit rassemblement dans le Sud. Jo-Wilfried Tsonga s'est envolé pour le Masters 1000 de Marrakech et Gaël Monfils se prépare lui en Grèce. Mais Sébastien Grosjean l'assure, il est en contact avec le 19e mondial : "j'ai échangé avec lui avant qu'il arrive en Grèce, même une fois là-bas".