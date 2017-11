Coupe Davis : le président de la Fédération française de tennis souhaite que Yannick Noah continue comme capitaine

Après la victoire de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis, le président de la FFT Bernard Giudicelli a exprimé lundi son souhait de voir Yannick Noah rester capitaine.

"On a gagné en équipe", s'est félicité le capitaine de l'équipe de France de tennis Yannick Noah après la victoire des Bleus en finale de la Coupe Davis face à la Belgique, dimanche à Villeneuve-d'Ascq. Yannick Noah est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Et après ? "Je souhaite qu'il continue", a déclaré le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli sur franceinfo.

"Je suis fier de cette équipe, fier de ces garçons parce qu'ils ont porté haut les couleurs de ce pays, la culture de la gagne, mais aussi la modestie, l'humilité et l'esprit d'équipe, car chacun des quatre joueurs a remporté un point pour permettre cette victoire", a dit Bernard Giudicelli.

Interrogé sur les intentions de Yannick Noah, qui n'a pas dit s'il souhaitait rester capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, le président de la FFT a dit qu'il en parlerait mardi avec lui, mais que son souhait était qu'il reste à ce poste.

Je souhaite qu'il continue car, dès ce matin, je me suis mis en tête de garder ce trophée, donc il faut qu'on ait les meilleurs atouts et les meilleurs moyens pour le faire, et il en fait partie, de toute évidence" - Bernard Giudicelli