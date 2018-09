Villeneuve-d'Ascq, France

Une surface bleue pour les Bleus ! Le court provisoire installé au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq sera l'autre star de la compétition lors de la demi-finale France-Espagne.

Une surface choisie par la France

Comme le veulent les règles de l'actuelle Coupe Davis, c'est le pays hôte, la France, qui a choisi la surface.

Une surface dure

Le staff de l'équipe de France a opté pour une surface en dur, comme lors de la finale remportée dans cette même enceinte face à la Belgique, en novembre 2017. Explications de Sébastien Hette, le directeur des opérations à la FFT (Fédération française de tennis) :

Les Espagnols sont connus pour être plus coriaces sur des surfaces lentes, comme la terre battue

Un court plus rapide qu'à l'US Open

L'équipe de France a donc opté pour une surface un peu plus rapide que ce que l'on trouve sur les circuits habituellement, comme l'US Open.

Une installation en 6 heures chrono

C'est exactement le même court que celui utilisé lors de la finale 2017 et lors du premier tour 2018 contre les Pays-Bas à Albertville.

C'est comme un puzzle. Ce sont des plaques de bois qui ont été déposées sur le béton du stade

On dépose ensuite par-dessus des couches de résine. A noter que le court n'a pas été "resurfacé" depuis France-Belgique, ce qui fait qu'il est encore plus rapide. Une cinquantaine de personnes ont installé ce court dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un concept unique au monde qui vient d'une entreprise allemande.

L'équipe de France a choisi la surface et... les balles

Dernier détail, le pays hôte, en plus de choisir la surface et la ville d'accueille de la compétition, choisit les balles ! Les joueurs taperont dans des balles Tecnifibre X-One. Le court provisoire de Pierre Mauroy n'a maintenant plus aucun secret pour vous, vous pourrez désormais briller devant vos proches en écoutant la radio, regardant la télé ou en assistant au match dans les tribunes du stade de la métropole lilloise !