VIDEO - Coupe Davis : trois jours sans fausse note au Kindarena de Rouen

BILAN - Du 7 au 9 avril, le Kindarena de Rouen accueillait le quart de finale de Coupe Davis France-Grande Bretagne. Une manifestation qui a fait carton plein, tant sur le plan sportif que pour les animations.

Du vendredi 7 au dimanche 9 avril, le Kindarena de Rouen accueillait le quart de finale de Coupe Davis France-Grande Bretagne. Trois jours de compétition sportive mais aussi d'animations. Le bilan est extrêmement positif pour l'événement.

Les Bleus quasiment intouchables

Ce quart de finale de Coupe Davis est presque un sans faute pour l'équipe de France : les Bleus se sont qualifiés pour la demi-finale dès le samedi après-midi en battant la Grande-Bretagne 3-0. Lucas Pouille et Jérémy Chardy ont parfaitement démarré la compétition le vendredi en remportant leurs matchs de simple. Lucas Pouille est venu à bout de Kyle Edmund en 2h11 et en trois sets : 7-5 ; 7-6 ; 6-3. Jérémy Chardy a déroulé facilement face à Daniel Evans 6-2 ; 6-2 ; 6-3 en un peu moins de deux heures. Le weekend était donc lancé sur les chapeaux de roues.

La délivrance est arrivée le samedi après-midi vers 17h30, après 3h20 de match et quatre sets : Julien Benneteau et Nicolas Mahut en double ont offert la victoire à la France, face à Dominic Inglot et Jamie Murray : 7-6 : 5-7 ; 7-5 ; 7-5. Un moment unique pour les deux joueurs parce que le double n'a pas l'habitude d'apporter la victoire dans une rencontre de Coupe Davis. "C'est énorme !", souffle Julien Benneteau. "Apporter un point décisif pour se qualifier en demi-finale, ici à la maison à Rouen, c'est beaucoup de bonheur. Il y a tellement d'émotions qui nous traversent : de la joie, de la fierté d'apporter ce point, de donner du bonheur aux gens. En plus on est devant nos familles ! Et puis la Coupe Davis c'est magique, quand on rentre sur le terrain et qu'on voit 5 000 personnes en bleu blanc rouge, il n'y a rien de comparable ! C'est tellement beau et fort que ça fait du bien quand ça nous tombe dessus."

Le dimanche, les tennismen ont quand même disputé les deux derniers simples de ce quart de finale, cette fois en deux sets gagnants et avec la possibilité d'aligner n'importe quel joueur de l'équipe. C'est Julien Benneteau qui a ouvert le bal face à Daniel Evans. Il s'est incliné après un match express : 6-1 ; 6-2 en seulement 43 minutes. Jérémy Chardy a ensuite livré un match beaucoup plus fort et abouti : victoire 6-4 ; 6-4 face à Kyle Edmund.

C'est la France qui joue et on le ressent dans les tribunes

Pendant trois jours, les spectateurs du Kindarena ont donc pu vibrer au rythme de la petite balle jaune. Au total, 16 000 personnes ont assisté à ce quart de finale de Coupe Davis. Le palais des sports rouennais était quasiment plein à chaque match. Le tout dans une ambiance survoltée : à chaque point, la salle s'enflamme. "On a plus l'impression d'assister à un match de foot !" s'enthousiasme Guillaume, 18 ans. Le jeune de Bihorel adore l'ambiance : "La Coupe Davis c'est quelque chose qui rassemble la nation parce que c'est vraiment la France qui joue et on le ressent dans les tribunes."

Beaucoup d'ambiance au #Kindarena de #Rouen pour le quart de finale de #CoupeDavis ! Le clapping des supporters français : pic.twitter.com/4QmgumBpiu — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) April 7, 2017

Il faut dire que les clubs de supporters n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire des ces trois jours une vraie fête : ola, clapping, chants, costumes et portraits géants des joueurs... Tout était bon pour encourager les Bleus. "Il y a une ambiance beaucoup plus forte et une mobilisation plus importante des supporters", reconnaît Alex, supporter de 26 ans, dans sa combinaison moulante bleu blanc rouge. "On sent qu'il y a une vraie énergie derrière les joueurs et un engagement de tout le public."

Une énergie moins présente le dimanche puisque les matchs ne comportaient aucun enjeu. Marseillaise un peu faiblarde, gradins un peu clairsemés, le Kindarena n'était pas dans l'ambiance de tension dès deux premiers jours. Qu'importe selon Camille : "On était plus là pour prendre du plaisir, il y avait moins de tension donc c'était plus sympa." Et pour donner du plaisir au public, les joueurs n'ont pas hésité à faire le show, comme lorsque Nicolas Mahut et Yannick Noah sont entrés sur le court pour prêter main forte à Julien Benneteau, en difficulté face à Kyle Evans. Sympathique mais pas suffisant pour Jean-Pierre: "On aurait bien aimé voir des matchs de compétition plutôt que de démonstration mais on est content que la France ait gagné 3-0."