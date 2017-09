Coupe Davis : victoire de Tsonga, la France affrontera la Belgique ou l'Australie en finale

L'équipe de France de tennis s'est qualifiée ce dimanche pour la finale de Coupe Davis, en battant la Serbie (3-1). Jo-Wilfried Tsonga a dominé Dusan Lajovic en quatre sets (2-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-2).

La France jouera la finale de Coupe Davis ! Les hommes de Yannick Noah se sont qualifiés ce dimanche, à Villeneuve-d'Ascq, en battant l'équipe de Serbie, 3-1. C'est Jo-Wilfried Tsonga qui a apporté le point de la victoire à la France en battant le 80e joueur mondial, Dusan Lajovic, en quatre sets (2-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-2).

Les Français, qui partaient favoris, ont connu un début difficile vendredi, avec la défaite inattendue de Lucas Pouille face à Dusan Lajovic, avant de se reprendre samedi avec le double et la victoire de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert face à Nenad Zimonjic et Filip Krajinovic en trois sets (6-1, 6-2, 7-6 (7/3)).

Ils se rendront en Australie ou recevront la Belgique en finale du 24 au 26 novembre.

France - Serbie, les résultats

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.18) bat Dusan Lajovic (SRB/N.80) 2-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-2

