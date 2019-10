Coupe de France de football: Pas d'exploit pour Argentré, le Stade Lavallois déroule

Il y aura trois clubs mayennais au 6ème tour de la Coupe de France: Le Stade Lavallois, Changé et l'Ancienne de Château-Gontier. En revanche c'est terminé pour le petit poucet, Argentré et pour Laval Bourny.

Laval

L'US Argentré, club de Départemental 1, n'a pas réussi l'exploit face à Vertou, National 3. Les Argentréens s'inclinent 4/1.

Autre club mayennais qui passe à la trappe, Laval Bourny, Regional 1, éliminé à Pornichet, club de R3, aux tirs au but après un nul 2/2.

Pour l'Ancienne de Château-Gontier, R1, ça passe, 1/0, sur la pelouse de Chémillé-Melay, R3.

Quant à l'US Changé et au Stade Lavallois, ils se sont qualifiés sans trembler.

4/0 pour Changé (N3) à Saint-Denis la Chevasse (D1) et 3/0 pour le Stade Lavallois à Brétignolles sur Mer (D3).

Olivier Frapolli n'avait pas hésité à bousculer son équipe dans la perspective du gros match qui attend son équipe, vendredi, face à Pau.

Carlier, Maah, A.Dembélé, B.Dembélé et N'Zuzi étaient restés à Laval et le coach Lavallois a offert leurs premières minutes en match officiel à Wessou Cissé, Bilal Camara et Luderic Etondé.

Feuille de match:

Laval bat Brétignolles 3/0 (1/0)

Buts: Soares (24e), Gendrey (62e-65e)

Avertissement: B.Cissé (87e) (suspendu pour le 6e tour de la Coupe de France)

Escales - W.Cissé, Tomas (Cap), Gomis, Soares - B.Cissé, Lebeau, Bouadla (N'Diaye 75e) - Camara (Badiane 63e), Gendrey (Etondé 71e) , Isidor

Les autres résultats sportifs de ce dimanche:

U19: Stade Lavallois-Bayonne 3/0

Basket N3F: Sannois St Gratien-Pays de Laval 65-56

Hockey sur Gazon: Match nul 2/2 entre le Stade Lavallois et les Bordelais de Villa Primerose. Les lavallois perdent leur fauteuil de leader au détriment du Cercle Paul Bert de Rennes.

Volley N3M : première défaite de l'ASPTT Laval, battue à Rennes étudiants club 3 sets à 1.

Cyclo cross: le Lavallois Freddie Guilloux termine 15è de la première manche de la Coupe de France à la Mézière près de Rennes.