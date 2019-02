Coupe de France de Hockey sur glace : 43 ans après, les Pionniers de Chamonix rêvent d’un nouveau titre

Haute-Savoie, France

"La coupe de France, c’est la cerise sur le gâteau." Bernard Molliet, le président des Pionniers de Chamonix, dédramatise l’enjeu. "Note objectif premier était de se qualifier pour les play-offs de la ligue Magnus (championnat) donc nous arrivons sereins et sans trop de pression." Décontraction affichée mais les haut-savoyards ont quand même de l’ambition. Un Final Four de coupe de France (avec Amiens, Lyon et Stasbourg) cela se savoure. Les matchs (demi-finales samedi et finale dimanche) vont se jouer sur la glace parisienne de l’AccordHôtels Arena (ex Palais Omnisports de Bercy) avec, dans les gradins, plus de 6 000 spectateurs attendus.

Pour les joueurs c'est un grand honneur de représenter Chamonix devant plus de 6 000 spectateurs. On a bon espoir de jouer la finale dimanche." - Bernard Molliet, président des Pionniers de Chamonix

"C’est vrai que c’est le rendez-vous de l’année, poursuit Bernard Molliet. Mais je vais dire aux joueurs de d'abord prendre du plaisir." Ce samedi (17h15), en demi-finale, Chamonix va affronter Lyon, le vainqueur de l’édition 2018 de la coupe de France. "C’est un club qui ne va pas bien en championnat mais qui cette saison nous a posé beaucoup de problème." En cas de victoire, les Pionniers seront opposés en finale (dimanche 14h30) au vainqueur de Strasbourg-Amiens.

La dernière en... 1976

Il y a 43 ans, Chamonix gagnait la coupe de France. "Là, c’est un retour aux sources parce qu’on est le berceau du hockey français", explique Bernard Molliet. "Nous sommes fiers de participer à ce Final Four." Pour l’occasion, un peu plus de deux cents supporters chamoniards feront le déplacement à Paris en espérant que les Pionniers écrivent une nouvelle page de leur histoire