Coupe de France de hockey-sur-glace : suivez en direct la demi-finale entre Amiens et Strasbourg

Quinze ans qu'Amiens attend un nouveau trophée ! En hockey-sur-glace les Gothiques entament cet-après-midi leur conquête finale qui les mènera peut-être vers la Coupe de France. L'équipe emmenée par Mario Richer et Anthony Mortas affronte Strasbourg ce samedi au Palais des Sports de Paris-Bercy (13H30). Les Amiénois sont les grands favoris de la compétition.

Les Gothiques ont d'ailleurs bien préparé cette demi-finale en battant ces mêmes Strasbourgeois cette semaine en Ligue Magnus (5-3). Quatre jours après, ces deux formations se retrouvent sur la glace de la capitale. La seconde demi-finale entre Lyon et Chamonix aura lieu à 17H15 et la finale est prévue demain à 14H30.

Un favori et trois outsiders

En l'absence des cadors de Ligue Magnus comme Grenoble ou Rouen, Amiens a encore plus de chances d'ajouter une ligne à son palmarès. L'équipe picarde est la mieux placée en championnat parmi ces formations qui disputent le final four. Strasbourg, repêché cette saison après la liquidation judiciaire d’Épinal est dernier et déjà assuré de disputer les play-down. Lyon, vainqueur l'an dernier de cette Coupe de France vit également une saison galère. Chamonix de son côté a encore l'espoir d'accrocher les play-offs.

Amiens, quatrième de Ligue Magnus est donc favori et va tenter de boucler un parcours en Coupe de France jusqu'ici aisé. Les Gothiques ont battu des équipes amateurs avant d'éliminer Anglet en quarts de finale.