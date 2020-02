Coupe de France de hockey-sur-glace : suivez la finale entre Rouen et Amiens

Un derby à Bercy ! Un an après avoir remporté sa première coupe de France de hockey-sur-glace, Amiens va tenter de conserver son trophée cet après-midi face à Rouen. Un duel de voisins et d'éternels rivaux qui promet sur la glace et dans les tribunes.

Amiens, France

Pour le remake de la finale de coupe de France 2015, Rouen et Amiens ont droit à un décor à la fois plus proche et plus prestigieux. Délocalisée à Marseille il y a cinq ans, cette nouvelle finale Picardo-Normande a lieu cette fois au Palais des Sports de Paris Bercy. Une patinoire qui compte 14.000 places et qui devrait afficher complet ou presque.

Duel de supporters

Car les deux équipes se connaissent par coeur et la rivalité est forte entre Dragons et Gothiques. Chaque club dispose d'une base de fan importante. Amiens a organisé des départs en bus et a vendu plus de 1.500 places. Le record d'affluence pour une finale de coupe de France à Bercy remonte à 2011. L'affiche Roeun-Angers avait attiré 13.364 personnes.

Quand tu y as goûté une fois, tu as envie de remettre ça. Axel Prissaint

Pour cette affiche prestigieuse, dans une ambiance qui s'annonce donc folle, Rouen, six fois vainqueur de la coupe de France et multi champion de France va chercher à affirmer sa supériorité. Amiens de son côté voudra conserver son trophée, remporté l'an dernier face à Lyon (3-2). "Quand tu y as goûté une fois, tu as envie de remettre ça", glisse Axel Prissaint, défenseur des Gothiques.

Amiens battu trois fois cette saison en Magnus

Cette saison, en Ligue Magnus, c'est Rouen qui a le meilleur bilan avec trois victoires en quatre confrontations. Mais si les Dragons avaient largement dominé les Gothiques en décembre (8-1), les autres rencontres ont été beaucoup plus serrées. Amiens s'est incliné à deux reprises au terme de la séance des tirs au but.

La finale de coupe de France de hockey-sur-glace entre Rouen et Amiens débutera à 15 heures au Palais des Sports de Paris-Bercy. Le match sera à vivre sur France Bleu Picardie avec notre consultant, l'ancien joueur des Gothiques, Grégory Beron.