Coupe de France de volley : week-end de finales pour le Nice volley et le RC Cannes

D'un côté le RC Cannes, club le plus titré du sport français. De l'autre, le Nice volley, à la recherche d'un premier titre majeur. Deux palmarès opposés mais la même ambition ce week-end : remporter la Coupe de France de volley à la Halle Georges-Carpentier de Paris.

Des Cannoises revanchardes

Les volleyeuses cannoises ouvrent le bal ce samedi soir face à Béziers (20h30) les Azuréennes veulent rajouter une 21e Coupe de France dans leur vitrine déjà bien remplie. Mais la tâche ne sera pas simple face à Béziers, qui a remporté les deux confrontations en Ligue A. "On a perdu deux fois contre elles cette saison mais on sait qu'on est capable d'élever notre niveau sur un match," rassure la centrale Marie Ranaivo. "On joue avec le cœur de notre président Agostino Pesce," confirme sa coéquipière Fantine Gartard.

Le RC Cannes ne figure en effet qu'à la 8e place de la Ligue A et n'est pas sûr de disputer les playoffs. Cette Coupe de France peut donc permettre de remporter un premier titre depuis quatre ans pour le club dirigé par Agostino Pesce. "C'est vrai qu'on est revanchard après la finale perdue l'an dernier contre le Cannet," glisse le président cannois, qui avait remporté son premier titre en 2018 face à... Béziers.

Un tour de magie pour le Nice volley ?

Pour le Nice volley, avant-dernier de Ligue A, la tâche s'annonce ardue face au leader du championnat. Mais pas impossible pour le président Alain Griguer. "On est une équipe de Coupe. On sait que sur un match tout est possible. On va dire que Tours a 8 chances sur 10 de remporter ce trophée mais nous on croit fort dans nos deux chances." Avec le deuxième plus petit budget de la Ligue, le Nice volley ne peut pas vraiment lutter avec les places fortes du volley français. Mais peut donc remporter un premier titre dans sa jeune histoire. "C'est vrai que ce serait une belle manière de célébrer nos trente ans de présence en professionnel," acquiesce Alain Griguer.

Ramener ensemble la Coupe à la maison

Pas de rivalité entre les deux clubs, qui peuvent réaliser un doublé inédit pour le volley azuréen. "Je dis un gros "merde" à mon ami Alain Griguer pour sa finale et je suis très fier que le département ait deux représentants en finale," sourit Agostino Pesce. "C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une rivalité entre Nice et Cannes mais on va plutôt dire qu'on est des cousins, ou même des frères dans ce sport". Alors chiche de ramener la Coupe à la maison main dans la main ?