Coupe de France des Rallyes : Châteauroux et les routes de l'Indre comme terrain de jeu pour la finale

Châteauroux et les routes du sud de l'Indre de l'Indre accueille ce vendredi et samedi la finale de la Coupe de France des Rallyes. Près de 40 000 spectateurs sont attendus pour un spectacle gratuit qui mobilise près de 700 bénévoles.

Du beau spectacle en perspective : treize après avoir reçu l'édition 2008, Châteauroux accueille ce vendredi et samedi la Finale de la Coupe de France des Rallyes. Initialement programmée en 2020, l'épreuve avait été reportée en raison de la crise sanitaire. Prés de 40 000 sepctateurs sont attendus sur le bord des routes de l'Indre pour assister à cette finale organisée par la Ligue Régionale du Sport Automobile Centre Val de Loire et l'ASA du Berry associée à l'Ecurie Berrichonne.

Plus de 210 équipages vont participer à cette épreuve. Les pilotes emprunteront les routes du sud du département dès ce vendredi 15 octobre avec un premier départ à 9h40 du Mach 36. Quinze équipages de la Ligue Centre-val de Loire sont qualifiés pour cette finale qui mobilise près de 700 bénévoles pour un spectacle entiérement gratuit. A noter qu'il y aura également une spéciale en nocturne près de l'aéroport et autour du Mach 36.

La Finale de la Coupe de France des Rallyes représente un parcours total de 436,58 km pour 128,68 km de parcours chronométré. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections et comporte un prologue et 9 épreuves spéciales chronométrées.

Tout le programme

Vendredi 15/10/2021 de 9h40 à 15h45 :

- Départ de minute en minute du parking du Mach36 et passage par la zone d'assistance du Parc de Belle Isle Daniel Bernardet

- 1 épreuve chronométrée dite prologue de 8,6km. Les concurrents s'élanceront dans l'ordre des numéros qui leur seront attribués. Le classement de cette épreuve, qui ne compte pas pour le classement final, permettra de déterminer l'ordre de départ des concurrents de la 1ère journée du Rallye.

- Retour en parc de regroupement au Mach 36

Vendredi 15/10/2021 de 16h à 21h30 :

- Départ de minute en minute du parking du Mach36 et passage par la zone d'assistance du Parc de Belle Isle Daniel Bernardet

- Enchainement de 3 épreuves chronométrées de 8,6km/7,25km/1,93km environ dont la 1ère sera identique au prologue et la dernière qui sera une spéciale spectacle sur la Zone Industrielle Aéroportuaire de Déols en face du Mach 36

- Retour en parc fermé au Mach 36

1ere étape de ce vendredi 15 octobre - Finale Coupe de France des rallyes

Samedi 16/10/2021 de 9h30 à 21h30 :

- Départ de minute en minute du parking du Mach36 (en fonction du classement du vendredi) et passage par la zone d'assistance du Parc de Belle Isle Daniel Bernardet

- Enchainement de 3 épreuves chronométrées 11,3/28,1/11,65 km

- Passage par un parc dédicaces équipages sur le parking Saint Paul à Argenton Sur Creuse

- Retour en parc de regroupement au Mach 36

- Départ de minute en minute du parking du Mach36 et passage par la zone d'assistance du Parc de Belle Isle Daniel Bernardet

- Enchainement de 3 épreuves chronométrées (identiques à la 1ère boucle)

- Arrivée en parc fermé et remise des prix sur podium au Mach 36 à partir de 18h00