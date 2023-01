Coupe de France : l'heure de la finale a sonné pour les Bruleurs de Loups

Les Bruleurs de Loups retrouvent la finale de Coupe de France, six ans après leur dernière, remportée face à Rouen. Cette année, ils retrouveront à Gap, ce dimanche 29 janvier à l'Accor Arena de Bercy. Une des rares équipes françaises (avec Rouen et Anglet), à les avoir déjà battus cette saison.

Depuis 2017, les hockeyeurs grenoblois courent après l'ultime rencontre de la Coupe. Le Canadien Kyle Hardy disputait sa toute première saison sous le maillot des Bruleurs : "Ca reste des souvenirs incroyables, je pensais qu'on y retournerait plus souvent. Mais ça fait quelques années qu'on attend notre billet pour cette coupe, alors oui, on est excités là !".

Bercy, une ambiance exceptionnelle

D'autant que la grande fête du hockey français se déroulera comme d'habitude au palais des sports de Bercy, désormais nommé "Accor Arena". Une enceinte qui offre chaque année une ambiance unique en France, confirme Damien Fleury, l'expérimenté attaquant grenoblois : "Oui, oui, c'est complètement à part ! C'est vraiment un match où on veut faire partie de la fête, quelque chose qui reste gravé en nous très longtemps". On aurait pourtant pu se dire qu'en étant passé par la KHL (ligue continentale) et disputé quelques championnats du monde, Damien Fleury en a vu d'autres. "Ca reste quelque chose, en plus d'être la fête du hockey français, c'est un match sec. Si tu gagnes, tu es champion. Si tu perds, ça se termine là. Donc oui c'est vraiment un match spécial, et à vivre c'est grandiose !"

Pour participer pleinement à la fête, il faudra donc venir à bout de Gap. Une équipe que connait bien le défenseur grenoblois Pierre Crinon, qui y a passé quatre ans : "C'est sûr, chaque fois que je joue contre eux ça me fait quelque chose. Après je pense qu'on peut voir qu'une fois sur la glace je n'ai jamais trop d'amis, donc quand j'y serai, je ne penserai plus à ça et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe". Les voisins des Hautes-Alpes pointent à la 4e place du classement d'une Ligue Magnus dominée par Grenoble et Rouen, mais ont déjà battu à domicile les Grenoblois fin septembre (2-1).

Un match pas comme les autres

Un tel match peut-il, doit-il même, se préparer comme n'importe quel autre ? "C'est forcément un peu différent, c'est une finale, ça se joue en un match", reconnait l'ailier Sacha Treille. "C'est très spécial, mais on a l'habitude de jouer ce genre de match, c'est un peu comme un match de play-offs, mais en un coup, donc ça va être dur, on s'attend à un match très solide de la part de Gap".

S'il essaye de ne pas laisser ses joueurs être dépassés par l'enjeu, l'entraîneur grenoblois Jyrki Aho comprend leur excitation : "Oui, bien sûr, c'est l'un de nos gros objectifs, d'atteindre cette finale, de jouer là-bas. D'autant plus quand cela fait plusieurs années qu'on court après. C'est assez drôle de jouer une finale en milieu de saison".