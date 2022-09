Coupe des Nations de bûcheronnage sportif : l'Icaunais Vincent Rousselle concourt pour la France

Vincent Rousselle représente la France ce dimanche à la Coupe des Nations de bûcheronnage sportif, ce dimanche en Suisse. Cet Icaunais a découvert cette discipline il y a tout juste un an.

Vincent Rousselle est "motivé mais un peu stressé". L'Icaunais représente la France à la Coupe des Nations de bûcheronnage sportif organisée ce dimanche 11 septembre en Suisse. "J'espère que ça se passera bien parce qu'il y a du niveau. Plusieurs de mes concurrents pratiquent ce sport depuis des années. Moi, ça ne fait qu'un an".

Vincent Rousselle n'est pas bûcheron, mais technicien piscine. Il a découvert cette discipline un peu par hasard. "J'ai rencontré mon entraîneur Alexandre Meurisse le 4 septembre 2021. Il faisait une démonstration lors d'une foire du bois et j'ai tout de suite accroché".

Vincent Rouselle a terminé à la troisième place au championnat de France de bûcheronnage sportif, le 6 juillet 2021. © Radio France - Vincent Rousselle

Comme dans tous les sports, pas de secret il faut s'entraîner. Au début, Vincent Rousselle se rendait une fois par semaine à Troyes (Aube) où vit son entraîneur. Mais cela demandait de l'organisation pour cet habitant de La Belliole (Yonne). "C'était compliqué avec le travail et il faut être motivé puisqu'il faut compter deux heures de trajet aller-retour". Alors le sportif a décidé d'aménager un stand d'entraînement dans son jardin et une petite salle de sport chez lui. "J'essaie par exemple, de taper du bois le lundi, de m'accorder un jour de repos le mardi, de faire du renforcement musculaire le mercredi et ainsi de suite".

Une compétition en équipe

Vincent Rousselle concourt dans la catégorie des moins de 25 ans (les rookies). Il va participer à quatre épreuves individuelles : standing block chop (hache à la verticale), underhand chop (hache à l’horizontale), single buck (scie passe-partout), stock saw (tronçonneuse de série). Il devra aussi compter sur ses coéquipiers français car l'ensemble de leurs points seront additionnés. L'équipe de France est composée de deux rookies et deux séniors.

L'an dernier, la France a fini à la troisième place du podium, derrière la Pologne et l'Allemagne. "Je suis stressé parce que je ne veux pas décevoir mes coéquipiers. Et personnellement, je serai content. J'espère vraiment rentrer en France avec une médaille".f