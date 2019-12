Coupe du monde de biathlon : Justine Braisaz rate le podium et termine 5e de la poursuite dame

Grand-Bornand, France

On y a pourtant cru durant toute la course, mais Justine Braisaz n'a pas décroché de deuxième podium lors de cette 3e étape de la Coupe du monde de biathlon, au Grand-Bornand, en Haute-Savoie. Lors de la poursuite, ce samedi, Justine Braisaz a terminé 5e. Portée par le public, la Française avait pourtant réussi ses premiers tirs, mais une erreur dans le dernier tir debout lui a coûté le podium de cette poursuite. C'est la Norvégienne, Tiril Eckhoff qui l'emporte, réalisant le doublé après le sprint, suivie de sa compatriote Ingrid Tandrevold et de la Suisse Lena Haecki.

"Pas de regret, je reste dans le top 5" - Justine Braisaz

"J’ai laissé un petit peu partir les choses tout au long de la course" a réagit Justine Braisaz, juste avant la cérémonie des fleurs, "ce qui m’a mis le plus la pression c’est la foule de skieur que je voyais progressivement gagner du temps. Après je n’ai pas de regret, j’aurais souhaité faire bien mieux sur le tir, mais c’est pas non plus une course loupée, je reste dans le top 5. [...] Les filles devant ont été impressionnantes donc il n’y a pas de regret" a-t-elle déclaré..

Pas de deuxième podium pour les Françaises

En 2017, Justine Braisaz avait remporté la mass start sur ce même site du Grand-Bornand, et, vendredi, elle avait retrouvé le podium lors du sprint, en décrochant la 2e place.

Après les sprints jeudi et vendredi, l'épreuve des poursuites ce samedi après-midi, au Grand-Bornand en Haute-Savoie, rendez-vous dès ce dimanche pour la mass start.

Suite du programme de l'épreuve de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand :