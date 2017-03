Coupe du monde de biathlon : la Jurassienne Anaïs Bescond sur le podium de la poursuite

Elle décroche la troisième place ! Anaïs Bescond a réalisé ce samedi une course presque parfaite lors de la poursuite féminine de Coupe du monde à Pyeongchang en Corée du Sud. La biathlète jurassienne a notamment brillé en tir. De son côté, Célia Aymonier, originaire de Pontarlier, termine 27ème.

C'était une course solide pour la Jurassienne Anaïs Bescond. A la poursuite de la Coupe du monde de biathlon à Pyeongchang, la Jurassienne n'a fait qu'une seule faute au tir et s'est ensuite arrachée pour se replacer dans le trio de tête.

Elle termine finalement troisième de la course à 1'18" de l'intouchable Laura Dahlmeier (l'Allemande a mené la course de bout en bout et ainsi remporté sa neuvième victoire cette saison). Pour Anaïs Bescond, c'est le sixième podium de sa carrière en Coupe du monde.

Il y avait une autre Franc-comtoise sur la piste ce samedi matin : Célia Aymonier. Elle termine 27ème de la poursuite à 3'14" après 4 fautes au tir.