Coupe du monde de biathlon : Quentin Fillon-Maillet décroche une 3e place sur le sprint

Grand-Bornand, France

On espérait une vague bleue au Grand-Bornandce jeudi, pour l'étape de la Coupe du monde de biathlon qui se tient jusqu'à dimanche. Et c'est bien parti ! Pour cette première journée, ce jeudi , Quentin Fillon-Maillet a décroché son premier podium à domicile en prenant la 3e place du sprint, une épreuve remportée par l'Allemand Benedikt Doll devant le Norvégien Tarjei Boe. Auteur d'un sans faute sur le tir et rapide sur les skis, Quentin Fillon-Maillet a savouré son podium avec les 13 000 personnes présentes dans le public. "C’était magnifique et motivant, a réagi le biathlète tricolore. Je suis très content de cette belle journée. C’était une grosse bagarre sur les skis et du vrai plaisir sur le tir."

Ce podium à la maison a une saveur particulière." - Quentin Fillon-Maillet

Quentin Fillon-Maillet s'est surpassé dans cette course et a assuré un 10/10 au tir pour décrocher cette 3e place. © Radio France - Richard Vivion

ECOUTEZ la réaction de Quentin Fillon-Maillet, 3e du sprint de l'étape de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand. Copier

Martin Fourcade et les autres Français plus loin

Pas de podium en revanche pour les autres Français, dont Martin Fourcade. Le skieur catalan, qui vit et s'entraîne dans le Vercors, avait pourtant bien commencé sa course avec un 5/5 sur le tir couché. Mais il a manqué deux cibles sur le tir debout, perdant toute chance de podium. Il termine à la 12e place et déçu. "Je suis venu buter sur ce tir debout comme lors des deux dernières Coupe du monde."

L'ambiance était fantastique, c'est frustrant de ne pas saisir cette opportunité." - Martin Fourcade (12e)

ECOUTEZ la réaction de Martin Fourcade, 12e du sprint de l'étape de Coupe du monde de biathlon du Grand-Bornand. Copier

Simon Desthieux a pris la 8e place. Émilien Jacquelin termine à la 20e place et pourtant, le Français était bien parti avec un sans-faute sur le couché, mais il lui aussi ne tir qu'à 3/5 sur son tir debout. Fabien Claude et Antonin Guigonnat sont respectivement 35e et 59e. Rendez-vous maintenant samedi pour la poursuite

Grande forme des Français

Ce podium de Quentin Fillon Maillet confirme tout de même confirme la grande forme des Français depuis le début de la saison, qui affichent des résultats globaux impressionnants : cinq podiums pour les hommes (dont un 3e rang lors de l'Individuel à Ostersund, le 4 décembre, pour Fillon Maillet), deux pour les dames et deux victoires (Martin Fourcade et Justine Braisaz).

Bref, les Tricolores ont démarré l'hiver en fanfare et sont donc particulièrement attendus à domicile pour ces prochains jours de compétition. Près de 60.000 spectateurs sont attendus, preuve de l'incroyable engouement des Français pour ce sport.

Le programme de la 3e étape de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand