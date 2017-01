VIDEOS - Coupe du monde de ski : Worley et Pinturault, deux géants bleus

Doublé tricolore ce samedi dans les deux géants au programme de la Coupe du monde de ski alpin. A Maribor (Slovénie), Tessa Worley a signé sa 3e victoire de l’hiver. Et une heure plus tard, Alexis Pinturault a arraché le mythique géant d’Adelboden (Suisse).

En ce premier samedi d’une nouvelle année, Tessa Worley a été la plus rapide à faire résonner la Marseillaise. En Slovénie, la "puce" du Grand-Bornand s’est offert une victoire sur la piste de Maribor. Une piste relativement plate et qui jusque-là ne lui avait jamais vraiment réussi (son meilleur résultat avant 2017, une 9ème place il y a 4 ans). "Ce n’est pas une piste qui me convient parfaitement, reconnait-elle. Mais j’ai progressé sur ces portions de plats et cela fait du bien de voir ses progrès en direct."

Victoire pour @TessaWorley sur le géant de Maribor !!! C'est la 11e de sa carrière 🇫🇷💪 pic.twitter.com/4m64zn1M7X — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

Tessa Worley remporte le géant de Maribor (Slo) devant Sofia Goggia (Ita) et Lara Gut (Sui) © Maxppp -

En tête de la coupe du monde de géant

Grâce à cette victoire, la 3ème cette saison et son 5ème podium consécutif (victoires à Killington (USA), Sestrières (Ita) et deux 2ème place à Semmering (Aut)), Tessa Worley conforte sa position de leader de la coupe du monde de géant. Elle compte désormais 85 points d’avance sur Mikaela Shiffrin. L’américaine, meilleur chrono de la 1ère manche ce matin à Maribor, a lâché prise en deuxième manche pour finalement finir au pied du podium (4ème).

ECOUTEZ Tessa Worley après sa victoire à Maribor (Slo). Partager le son sur : Copier

Avec 11 victoires en carrière, Tessa Worley bat aussi le record du nombre de succès pour une skieuse française en géant (coupe du monde). Record détenu depuis mars 1993 par Carole Merle. "C’est une sacrée saison (…) je ne skie pas avec les records en tête mais cela fait plaisir et je n’ai pas envie de me fixer de limite. J’espère continuer sur cette voie là."

Le classement complet du géant de Maribor en cliquant ICI.

Pinturault... d'un souffle

Et pendant que Tessa Worley sabrait le champagne en Slovénie, à 800 km plus à l’ouest, le duel des rois du géant tenait en haleine les 35 000 spectateurs présents en bas de la piste d’Adelboden. Pinturault contre Hirscher ! Avantage au français qui après une 1ère manche presque parfaite avait réussi à glaner 0,70sec sur son meilleur ennemi. Mais comme toujours, l’autrichien fâché s’est réveillé. Hirscher supersonique sur le 2ème tracé, Alexis Pinturault qui a entendu la clameur du public après le passage de son adversaire a tout de suite compris qu’il ne devait pas faiblir. Résultat, un petit souffle d’avance. Quatre centièmes d’avance pour le français sur l’autrichien. "Avec l’écart qu’il y a à la fin c’était une sacrée bagarre", sourit le skieur de Courchevel.

ECOUTEZ Alexis Pinturault après sa victoire à Adelboden (Sui). Partager le son sur : Copier

Pour 4 petits centièmes, @AlexPinturault remporte le géant d'Adelboden devant Hirscher 🇫🇷💪 pic.twitter.com/PHGXj7obpa — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

Alexis Pinturault en conférence de presse après sa victoire à Adelboden (Sui). © Radio France - Richard Vivion

Empreinte de pied

Avec cette victoire (la 4ème de l’hiver pour le français, trois en géant et une en combiné), Alexis Pinturault entre dans le très sélect club des vainqueurs d’Adelboden. "Gagné ici, cela fait plaisir. C’est une course mythique." Un mythe et une empreinte laissée dans la légende d’Adel. Comme tous les vainqueurs de ce géant, il a eu le droit a plongé son pied droit dans le plâtre, façon Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. "Il faudra quand même que je me renseigne pour savoir où cette empreinte sera exposée." Sur une place, en plein centre d'Adelboden avec les autres vainqueurs de ce géant de légende !

#SKI ⛷| 1ère victoire à #Adelboden🇨🇭pour @AlexPinturault 🇫🇷. Il a laissé son empreinte... sens propre comme figuré 👣Une tradition ici ! pic.twitter.com/rTIN5537ul — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) January 7, 2017