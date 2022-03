Courir au Mans n'aura pas lieu en 2022, victime d'une crise du bénévolat

Contrairement à d'autres épreuves sportives, Courir au Mans ne connaîtra pas de retour à la normale cette année. La course comportant habituellement un semi-marathon et un 10 km n'aura pas lieu fin mai, faute de bénévoles.

L'association organisatrice, Courir au Mans, a acté son annulation lors d'une assemblée générale. "Il nous faut entre 150 et 160 personnes, notamment pour sécuriser tout le long du parcours, éviter les intrusions et contrôler les traversées" détaille Bernard Sciberras, le président de l'association.

Consommateurs ou acteurs ?

"Quand on voit qu'une compétition comme le marathon de la Baie du Mont Saint-Michel n'a pas lieu non plus, notamment pour une question de bénévoles, on se dit que le problème est plus large", note l'organisateur.

Les deux années d'interruption en raison du Covid n'ont pas aidé à prendre des contacts pour renouveler les volontaires. Les efforts reposent donc sur un noyau de plus en plus réduit. "On a des bénévoles qui ont 88, 89 ans... ils ne vont pas pouvoir continuer indéfiniment !". Et pour les relayer, le vivier existe bien, selon Bernard Sciberras. "Ceux qui viennent courir ne peuvent pas toujours être dans une position de consommateurs. Des courses il y en a presque toutes les semaines, on peut de temps en temps participer comme bénévole au lieu de courir". Il a calculé que s'il fallait payer le temps donné par les bénévoles, l'inscription passerait de 10 euros à 70 ou 80 euros.