Courir et tirer, un biathlon d'été inédit début avril à Mansigné

La base de loisirs de Mansigné accueillera les 4 et 5 avril un biathlon d'été inédit en Sarthe. À défaut de neige et de ski, il s'agira de courir et de tirer à la carabine !

L'épreuve allie course à pied et tir à la carabine

Dans nos contrées peu enneigées, où le ski de fond se fait tout de même assez rare, on peut envisager le biathlon en ski à roulettes, en roller... À Mansigné, les 4 et 5 avril, ce sera tout simplement à pied, en courant ! Cette épreuve inédite dans le département, ouverte à tous, vise à faire découvrir ce qui fait le sel de la discipline : l'alliance de l'effort physique et de la concentration avec le tir à la carabine.

Une initiation grandeur nature, par équipes de quatre, explique Pascal Habert de l'association Even Mansigné, l'organisateur de l'événement : "Il y a un parcours de 400 mètres à faire, au bout vous avez cinq cibles à tirer, à 10 m de distance, puis vous repartez pour 400 m, avant de passer le relais à votre coéquipier. Sachant que pour chaque cible loupée, il faudra parcourir un tour d'un anneau de pénalité de 50 m." Chaque série, composée d'une mass-start (départ groupé) et d'une poursuite (départs individuels décalés) durera une heure et demi.

Pour tirer à la carabine à plomb sur ces cibles de 10 cm de diamètre, les armes seront fournies et les participants auront droit à un briefing avant la course. Aucun danger donc assure l'organisateur, qui a confié la gestion de la partie sportive à une entreprise spécialisée de Grenoble, Alpipnum Events : "Ils viennent avec tout le matériel, avec des pas de tirs sécurisés, ils ont l'habitude d'organiser des biathlons pour des stages, pour les entreprises ou pour les enfants."

Pour cette épreuve inédite, ouverte à tous à partir de 8 ans, l'organisateur espère attirer quatre à cinq-cents personnes : "Ça va créer beaucoup de curiosité, pourquoi pas attirer des jeunes vers cette discipline. L'essentiel c'est de faire découvrir le biathlon, c'est à dire la conjugaison de l'effort et du tir... Et on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas si facile !"

En prime, l'événement s'offre une marraine de choix : Marie Dorin, championne olympique 2018 et double championne du monde de biathlon, qui sera présente le vendredi soir, la veille des première séries.

Inscriptions sur le site http://www.biathlon-mansigne.com/