"Courir le Tour de France en juillet, après deux mois de confinement, ça aurait été compliqué" - Pierre Latour

C'est désormais officiel, le Tour de France 2020 n'aura pas lieu comme d'habitude au mois de juillet. Les organisateurs le reportent de deux mois, après l'annonce de l'interdiction de tout événement rassemblant du public jusqu'à mi juillet au moins, pour lutter contre le coronavirus. La Grande Boucle s'élancera le 29 août prochain et s'étalera jusqu'au 20 septembre, en conservant les mêmes étapes que prévues.

Le coureur romanais Pierre Latour, de l'équipe AG2R La Mondiale, prendra le départ de ce Tour un peu particulier. Et quand on lui demande sa réaction, c'est d'abord aux personnes confinées qu'il pense. "Ce n'est facile pour personne en ce moment... surtout pour ceux qui vivent dans un petit appartement, enfermés toute la journée. Et puis les personnels soignants, qui sont à bloc ! _Si le Tour a lieu fin août, ça voudra au moins dire que la situation s'est améliorée, sur le plan sanitaire_. C'est ça l'important".

Plus de temps pour s'entraîner après le confinement

Sans compter qu'après deux mois de confinement, les coureurs auront sans doute besoin de se dégourdir les jambes en avalant les kilomètres de route pour retrouver la forme ! "Si le Tour avait eu lieu en juillet, ça aurait été compliqué. On fait tous du home-trainer [une sorte de vélo d'appartement], mais ce n'est pas pareil, on ne peut pas faire d'aussi longues sorties que quand on est dehors. Ça n'aurait pas été simple. Un report à fin août, ça permettra de s’entraîner un peu à l'extérieur et de reprendre", assure Pierre Latour.

Romain Bardet redevient le leader de l'équipe

Sauf que ce report change tout de même beaucoup de choses au sein de l'équipe AG2R La Mondiale. Romain Bardet, qui avait prévu de faire l'impasse sur le Tour de France cette année (pour se concentrer sur le Giro), sera au départ de la Grande Boucle fin août. Le manager l'a annoncé, espérant maintenant que son équipe brille sur cette édition 2020, si spéciale. En l'absence de Romain Bardet, c'est Pierre Latour qui devait prendre la tête de l'équipe. En septembre, il redeviendra coéquipier. "C'est toujours mieux d'être à plusieurs pour le général, sur une course par étapes. Au cas où il y ait une chute, ou une méforme, c'est toujours bien. Et si tous les deux on est placés au classement général, on peut jouer là-dessus aussi", assure le Drômois, beau joueur.

Une ambiance différente

L'atmosphère autour du Tour sera aussi bien différente de celle des autres années. Avec, sans doute, moins de spectateurs au bord des routes, car la rentrée scolaire aura sonné (le 1er septembre). "Je pense qu'il y aura moins de monde que d'habitude, mais si on arrive à faire le Tour, ça veut dire que ça va mieux et que tout le monde a pu reprendre une vie pratiquement normale. Donc même s'il y a moins de monde sur le bord de la route, ça fera du bien qu'il y ait quelque chose et que la France redémarre".