Très connue pour sa course à pied mythique, la commune de Belvès pourrait-elle accueillir un jour les championnats du monde ? "Pourquoi pas" dit Jean-Pierre Sinico le patron des 100 km. Mais la commune n'est pas encore candidate.

Course à pied : bientôt les championnats du monde des 100 km à Belvès ?

Les 100km de Belvès c'est LA course mythique en Périgord. Créée en 1977, elle a été annulée l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Une décision sera prise dans les prochains jours concernant l'édition 2021. Invité de France Bleu Périgord ce lundi soir, Jean-Pierre Sinico, le patron des 100km de Belvès, ne ferme pas la porte à l'organisation des Championnats du Monde même si le village n'est pas officiellement candidat. Belvès a l'habitude des compétitions internationales. En 2000 et 2013, la commune a accueillie le championnat d'Europe des 100km.

Une occasion de relancer les 100km de Belvès

"Ce serait l'occasion de relancer Belvès et son 100km" assure Jean-Pierre Sinico "J'ai peur que l'on ait du mal à remobiliser les troupes et les bénévoles. Alors pourquoi pas ! Mais cela ne se prépare pas au pied levé. Vous savez, l'équipe est vieillissante, la fatigue arrive. Nous avons recrutés des jeunes pleins d'espoir alors pourquoi pas une telle aventure"

Si l'équipe me suit, on pourrait toujours y aller - Jean-Pierre Sinico

Belvès n'est certes pas encore candidat mais un tel événement "ferait plaisir" à Jean-Pierre Sinico.