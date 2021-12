Course à pied dans le vieux Périgueux : le Pré-Historic trail aura bien lieu

Les organisateurs sont soulagés. Le Pré-Historic trail aura bien lieu. Il y avait une incertitude en raison de la crise sanitaire, mais une jauge de 300 participants a été acceptée.

300 participants attendus - photo organisation

9km600 au programme dans les ruelles et les escaliers du très vieux Puy Saint Front de Périgueux. Et le tout de nuit puisque le départ est prévu à 20h30. L'occasion de redécouvrir la ville et peut être même d'en découvrir quelques pépites comme cet escalier de l'impasse des places qui n'est pas très connu.

Un parcours difficile