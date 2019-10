A Amiens, les frères Ludovic et Antoine Dubreucq (Val de Somme), respectivement cinquième et sixième à la Hotoie, n'ont pu rivaliser physiquement avec le toulousain Jérôme Bellanca champion de France du 100 km pour la quatrième fois de sa carrière.

Course à pied, Jérôme Bellanca vainqueur des 100 km de la Somme, les frères Dubreucq 5e et 6e

Amiens, France

Pas d'exploit pour les frères Dubreucq sur les 100 km de la Somme support des championnats de France 2019. Ludovic et Antoine Dubreucq, du Val de Somme, sont arrivés en cinquième et sixième position à la Hotoie, plus de trois quarts d'heure après le toulousain Jérôme Bellanca sacré champion de France pour la 4e fois sur cette distance.

Bellanca : "Je n'étais pas dans un grand jour"

A 42 ans, le coureur de Blagnac, déjà titré en 2013 (à Amiens), 2015, et 2017, s'est logiquement imposé en ayant pris un départ ultra-rapide. "J'en ai bavé" affirme pourtant le toulousain, "je suis parti vite pour faire un test en prévision des mondiaux en 2020, c'était pas un grand jour, je ne me sentais pas bien dès le 15e kilomètre alors vous imaginez! Je savais que sur l'allure je n'allais pas tenir mais j'ai des ressources et j'ai géré". Jérôme Bellanca a bouclé ses 100 km en 6 heures et 48 minutes.

Les Dubreucq trop diminués

Les frères Dubreucq sont arrivés plus de trois quarts d'heure après le vainqueur. Ludovic Dubreucq (5e en 7h33) n'a jamais senti de bonnes sensations "peut-être à cause de l'enjeu et du stress, peut-être aussi à cause d'un départ trop rapide, j'étais en deuxième position pendant pas mal de temps. A l'arrivée la 5e place n'est pas ce que j'espérais mais je n'ai pas de regrets". Petite consolation pour les Dubreucq, leurs résultats permet au club du Val de Somme de décrocher le titre de champion de France par équipes.

Antoine Dubreucq: " Je n'arrêterai pas!"

Antoine Dubreucq (6e) a lui souffert essentiellement de problèmes gastriques. "J'ai dû m'arrêter deux fois dès les vingt premiers kilomètres, ça a continué, je suis reparti un peu trop vite, j'ai bu trop rapidement, c'était dur mais j'ai continué pour le club." Mais le coureur originaire de Canaples ne masquait pas sa déception. "Les gens vont me dire c'est bien mais pour moi ça n'est pas un très bon résultat, sur 100 km pour l'instant ça ne passe pas, mais c'est à refaire, je suis persévérant et je n'arrêterai pas avant d'avoir fait un podium!"

Peut-être l'année prochaine, la date des prochains 100 km de la Somme est déjà fixée au samedi 20 octobre 2020.