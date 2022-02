Avec un territoire adapté à la course à pied, le Conseil départemental de Lozère s'engage dans le développement du trail. La collectivité travaille actuellement à la mise en place de parcours permanents en collaboration avec les territoires.

Course à pied : la Lozère lance des « espaces trail » répartis sur le territoire

Avec un territoire adapté à la course à pied, le Conseil départemental de la Lozère veut s'engager dans le développement du trail. La collectivité travaille actuellement à la mise en place de parcours permanents en collaboration avec les territoires. Dans ce cadre, le Département de la Lozère a contractualisé l'an dernier avec Yoomigo, un prestataire spécialisé dans de développement et la promotion du trail à l'échelle nationale. Ce marché d'un montant de près de 60 000€ comprend notamment la mise en place d'un site internet et d'une application mobile regroupant les parcours balisés.

Un site internet et une application en construction

Objectif : créer cinq à six « espaces trail » répartis sur les grandes des régions naturelles. Un « espace trail » regroupera plusieurs itinéraires de niveaux variés avec un point de départ commun. Le Département prend en charge les coûts liés à la création des itinéraires (étude des tracés, sécurisation foncière, balisage, promotion de la pratique). Les communautés de communes sont, elles, chargées de l'entretien des itinéraires. Elles pourront également animer ces espaces.

Deux sentiers au départ de La Canourgue et trois au départ de Chanac sont déjà balisés. Deux parcours supplémentaires seront prochainement disponibles au départ des Vignes et de Chanac, ainsi que trois « défis chronométrés ».

Plus d'informations sur https://espacestrail.run/fr/lozeretrailnature.