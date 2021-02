Course à pied : Le premier trail "connecté" en Alsace aura lieu en avril à Barr

Pour permettre aux amateurs de remettre un dossard tout en respectant les contraintes sanitaires, les organisateurs du trail la Landsberg à Barr innovent. Les coureurs pourront s'élancer quand ils le souhaitent entre le 2 et le 25 avril sur le parcours balisé et un classement virtuel sera établi.

Les épreuves de courses à pied et de trail sont quasiment toutes supprimées depuis un an, à quelques exceptions près à l'été et à l'automne 2020. Alors pour permettre aux amateurs alsaciens de remettre un dossard, les organisateurs du trail de la Landsberg ont fait travailler leurs méninges.

Ils proposent une forme de course connectée, une première en Alsace et dans le Grand Est. Tout au long du mois d’avril (du 2 au 25 avril), les coureurs pourront – au moment où ils le souhaitent - s’élancer sur le parcours balisé et bénéficier d’un temps chronométré (grâce à une application Sporkrono ou à leur montre connectée). Un classement est établi au fur et à mesure du passage des concurrents.

Un classement qui évoluera en temps réel

"Les gens ont envie de remettre un dossard, ils pensaient qu'il y aurait une éclaircie pour le second semestre 2020 et l'éclaircie n'est toujours pas là, explique Marie-Claire Rueff l’organisatrice de la course. Tout le monde a envie de faire bouger les choses. C'est une manière de respecter les règles sanitaires et de retrouver un semblant de vie normale".

Sur le principe par exemple des montées chronométrées à vélo de l'Alpe d'Huez, les traileurs pourront donc comparer leurs performances sur les hauteurs de Barr, sur un parcours de plus de 13 kilomètres autour du Mont Sainte-Odile. Ce vendredi soir, 250 coureurs s'étaient déjà inscrits. Les organisateurs espèrent dépasser la barre des 500 (ils étaient 1.200 inscrits sur la course « en vrai » qui devait d'abord avoir lieu en novembre, puis ce dimanche 28 février).

Alors ce type de courses connectées constitue-t-il l'avenir en cette période de crise sanitaire ? Marie-Claire Rueff n'en est pas certaine : "En France, les courses virtuelles ne prennent pas aussi bien qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Quand on fait une course, c'est aussi pour se retrouver à l'arrivée et partager un moment avec ses potes à la buvette et rencontrer d'autres personnes qui ont la même passion. Néanmoins, il y a un intérêt pour les stations de trail, les collectivités, pour faire vivre un territoire. Ça peut permettre de faire des petits challenges avec ces courses connectées et de faire venir des gens sur le territoire".

Les inscriptions pour la Landsberg sont ouvertes jusqu'au 23 avril sur Sporkrono.fr.