COURSE A PIED : le tee-shirt écolo et made in France.

Il y a quelques années, la marque Raid Light a fait parler d'elle, en intégrant dans ses tissus des fibres issues du végétal et notamment provenant de la fibre du bambou que l'on nous vante comme naturellement antibactérienne douce et au fort pouvoir absorbant. D'autres se sont lancés sur le chanvre ou encore le coton biologique. En ce moment un jeune couple de traileurs, installé à Pau, lance une marque écologique et made in France (sauf le nom) : Wise Trail Running

Guillaume Boccas son créateur :"Quand tu fais du trail running et que tu passes ton temps dans des beaux espaces, préservés, c'est quand même paradoxal d'avoir des tenues de trail et que l'on fait venir de l'autre bout du monde, et qui vont contribuer au réchauffement climatique ou à la pollution des rivières, on a donc imaginé une tenue de trail de super qualité et il faut qu'elle dure, car la durabilité c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'écologie, il faut absolument que cette empreinte carbone soit amortie sur le plus d'utilisations possible."

Une alternative à l'utilisation de dérivés du pétrole

Le tee-shirt Wise est imaginé dans les Pyrénées, fabriqué à Paris, du tissu fait en France et du fil qui vient d’Italie, à base d'huile de Ricin, il est une alternative à l'utilisation de dérivés du pétrole. Et originalité l'étiquette de composition se situe à l'extérieur du tee shirt, car le produit a une histoire qui mérite d'être racontée.

maillot homme (dos) - Wise

Et le rêve est en train de se réaliser grâce à une campagne de financement participatif.