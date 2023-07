Course à pied : les parcours de la Veni Vici révélés

De 13 à 72 kilomètres ! Il y en a pour tout le monde, comme chaque année. La Veni Vici, 3e édition, n'attend plus que ses participants. Au programme : 6 courses, dont une rando de 13 km, une marche nordique de 27 km et la distance reine, le parcours le plus long, 72 km de Nîmes à Uzès en passant par le Pont du Gard.

Le 13 km ? "Une distance au dénivelé (340 D+) et à la difficulté très raisonnables."

Pratique

Date : 11 novembre 2023

Vous pouvez retrouver ici tous les parcours .

Pour vous inscrire : le lien