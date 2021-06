Course à pied - Le centbornard Ludovic Dubreucq regonflé à bloc!

La démotivation de l'hiver dernier semble oubliée. Les interrogations sur la suite de sa carrière aussi. "J'ai envie de me faire plaisir et de relancer la mécanique sans me faire mal". A 44 ans, Ludovic Dubreucq n'a pas fini d'user ses baskets sur les routes de la Somme et d'ailleurs.

Dubreucq: "Je trouve plus de plaisir sur longues distances"

"Je vais d'abord reprendre sur toutes distances mais avec l'objectif de me relancer sur le long" explique le coureur samarien qui devrait de nouveau reprendre une licence au club du Val de Somme cette saison. "Les 100 kilomètres vont rester une priorité puisque c'est une discipline où je ne m'en sors pas trop mal, j'ai quand même été international, mon record personnel est de 6h57, et j'ai décroché des médailles en championnats de France (NDLR: Vice-champion de France 2015 en Vendée, et 2018 en Dordogne). Et puis les courtes distances avec leur rythme soutenu deviennent de plus en plus dures en vieillissant. Même si on se pose parfois des questions, que ça marche à la résistance et qu'il faut une grosse préparation et beaucoup de temps à courir, je suis finalement plus performant avec l'âge sur longues distances, j'y trouve au fond plus de plaisir"

Un marathon des Sables à Fuerteventura

Ludovic Dubreucq, qui continue de s'entraîner régulièrement avec son frère Antoine, a donc déjà en tête les 100 km de la Somme qui serviront de support aux championnats de France 2021 au départ de la Hotoie le 16 octobre prochain. Mais le coureur originaire de Canaples s'est aussi lancé un autre défi : Un marathon des sables à Fuerteventura aux Iles Canaries fin septembre! "C'est une course de 120 kilomètres à faire en trois étapes en autonomie complète dans le sable, les montagnes, les cailloux etc... Un peu d'aventure avec son barda et un peu de bornages!" Un défi ambitieux à deux semaines des 100 km de la Somme. "En général ce n'est pas conseillé, mais je changerai un peu la technique, je tirerai un peu plus sur la mécanique, et je verrai bien comment ça se passe derrière!"

Pas de doute, Ludovic Dubreucq a bien retrouvé la flamme en cette année 2021. Il n'exclut pas non plus de participer au Maratrail du Pays des Coquelicots le 12 septembre à Albert!