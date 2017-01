Course à pied à St Sever, du jambon à la crêpe

Ca sent presque le printemps et les randonnées pédestres et autres défis running vont se multiplier. On commence par la Course de la Chandeleur à St Sever. Ce dimanche 5 février 12 km et demi autour du Cap de Gascogne.

8è édition de cette course pédestre qui tourne autour du Cap de Gascogne, du cloitre des Jacobins …au cloitre des Jacobins. L’affaire un temps s’est appelée course du Jambon et elle se déroulait à l’automne. On est donc passé du cochon à la crêpe, et du jambon à la Chandeleur appellation désormais officielle. L’an dernier plus de 400 coureurs avaient participé à la 7è édition. On en espère au moins autant ce dimanche. Une course rapide qui se court pour les meilleurs entre 40 et 50 minutes mais qui est exigeante par son dénivelé et surtout la cote de Banos bien connu des cyclistes et joggers essoufflés. François Juliac, membre organisateur de la course de la Chandeleur.

François Juliac , membre organisateur de la course de la Chandeleur Partager le son sur : Copier

La course de la Chandeleur est ouverte à tous. Il faut avoir au moins 16 ans et disposer d’un certificat médical. Les engagements se font soit sur le site internet de l’organisation : apajogging.fr … soit dimanche matin directement, au départ. Départ de la course à 10h