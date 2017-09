Courses du Lion 2017 : le vainqueur du semi-marathon se trompe d'itinéraire à quelques mètres de la ligne d'arrivée

La 34e édition du Lion s'est déroulée ce dimanche entre Belfort et Montbéliard. Environ 4100 personnes ont participé aux différentes courses. Le Kenyan Wilson Kiprono Too a remporté le semi-marathon.

Environ 4100 personnes ont pris part ce dimanche à la 34e édition des courses du Lion, entre Belfort et Montbéliard. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la compétition était organisée le matin. L'épreuve phare, le semi-marathon, a été remportée par le Kenyan Wilson Kiprono Too en 1 heure et 57 secondes. Il n'a donc pas battu le record établi en 1998 qui était d'1 heure 54 secondes.

Le Kenyan a terminé la course dans un scénario assez improbable, puisqu'il s'est trompé d'itinéraire à quelques secondes de la fin de la course. Wilson Kiprono a pu retrouver son chemin, mais ce contre-temps l'a empêché de réaliser le record.

Francebleu.fr publiera tous les résultats de toutes les courses dès qu'ils nous parviendront.