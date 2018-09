La 35ème édition du Lion s’est déroulée ce dimanche entre Belfort et Montbéliard. Un peu plus de 4 000 personnes étaient engagées dans les différentes courses. C’est le Kényan Justus Kangogo qui s’est imposé dans le semi-marathon.

Près de 4200 coureurs ont participé aux courses du Lion entre Montbéliard et Belfort

Belfort, France

Au programme quatre épreuves : le mini Lion, la Féline, le 10 km et le semi-marathon. Pour la 2ème année de suite, on ne court plus l'après-midi mais le matin pour éviter de trop souffrir de la chaleur. Ce dimanche, c'est surtout la pluie qui a accompagnée les coureurs.

Le vainqueur du semi-marathon à une seconde du record

C’est le Kényan Justus Kangogo qui s’est imposé dans le semi-marathon en 1 heure et 55 secondes devançant l’Ougandais Somikwo Ben Chelimo. Le premier Français Corentin Leroy du Sa Autun est 9ème à plus d’une minute derrière le vainqueur. Le Kényan a bouclé la course à une minute du record de l'épreuve. Le record du semi-marathon datant de 1998 en 1h 54 secondes tient toujours.

Les résultats du 10 km

Les résultats de la Féline

414 coureuses ont pris le départ de la Féline : la course féminine de 5 km au départ d'Andelnans.

414 femmes ont participé à la féline, la course féminine du Lion 2018 au départ d'Andelnans © Radio France - Hervé Blanchard

Beaucoup d'enfants sur le parcours pour encourager les femmes au départ de la course à pied la féline © Radio France - Hervé Blanchard

Les résultats du mini lion