Covid-19 : Clermont en rose avec 5.000 participants ?

La troisième édition de la course Clermont en Rose reste suspendue à la crise sanitaire. La manifestation qui permet de récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein est prévue le 4 octobre prochain dans les rues de la ville, mais cela dépendra de la décision de la Préfecture. "Nous allons déposer un dossier le 17 septembre" explique Laurie Fabregoul, "on ne peut pas le faire à moins de quinze jours de la course, et au plus tard trois jours avant". La présidente du comité d'organisation en convient, "c'est très compliqué, mais on espère qu'on va pouvoir maintenir le rendez-vous".

5.000 participants

Pour cela, les inscriptions seront limitées à 5.000 participants. Ceux engagés sur la course chronométrée devront porter le masque au départ et à l'arrivée, ce sera tout au long du parcours pour l'allure libre. "On va essayer de faire partir des vagues, et le ravitaillement se limitera à une bouteille d'eau" précise Laure Fabregoul. Mais l'inquiétude concerne également les bénévoles. Il en faut près de 250 pour assurer l'organisation. "Mais la plupart sont âgés et dans la zone sensible au Covid, et certains nous ont déjà prévenu qu'ils ne viendraient pas cette année".

Les participants seront masqués si la course a lieu © Radio France - Mickaël Chailloux

Si la course ne peut avoir lieu, les organisateurs ont envisagé un plan B. "Nous avons remarqué lors des deux premières éditions que des gens prenaient un engagement mais ne venaient pas participer à la course. On a donc décidé de lancer un dossard solidaire" ajoute Laurie Fabregoul. "Ça permet de s'investir, de s'engager, même sans venir courir, ce qui peut poser problème à certains en ce moment et on le comprend. On espère simplement que ce ne sera pas le seul moyen de participer cette année".

Course virtuelle ?

En cas d'annulation, une solution virtuelle est envisagée. "Nous relayerons les animations prévues sur les réseaux sociaux" poursuit la présidente du comité d'organisation. Elle rappelle que les associations bénéficiaires sont tributaires de la manifestation. L'inscription coûte 10 euros, intégralement reversés aux neuf associations locales en lien avec le cancer du sein. On compte près de 1.500 nouveaux cas chaque année en Auvergne.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site clermontenrose.