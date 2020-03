Covid-19 : Le GF38, le FCG et tout le sport isérois à l’arrêt

Les footballeurs et rugbymen grenoblois ne reviendront pas sur les terrains. Les championnats de Ligue 2 et de Pro D2 ont été suspendus vendredi. Idem pour la totalité des autres compétitions amateurs.

Les footballeurs et rugbymen grenoblois ne reviendront pas sur les terrains de sitôt. Les championnats de Ligue 2 et de Pro D2 ont été suspendus vendredi. Idem pour la totalité des autres compétitions amateurs.

C’était inexorable. Depuis plusieurs jours, de nombreuses compétitions étaient, partout en Europe, suspendues, annulées, ou reportées. Après les annonces du Président de la République et du premier ministre, les ligues de foot et de rugby ont tour à tour décidé de suspendre les championnats qu’elles organisent, à savoir la Ligue 1, la Ligue 2, le Top 14 et la Pro D2. Conséquences directes, le GF38 (Ligue 2) et le FCG (Pro D2) sont à l’arrêt .

Retour en bus pour les footballeurs

Les footballeurs grenoblois étaient à Orléans lorsqu’ils ont appris la nouvelle, ils devaient y jouer vendredi soir, il n’en sera rien. Les joueurs de Philippe Hinschberger sont donc remontés dans les bus pour revenir dans la capitale des Alpes. Max Marty, le manager du GF38 a estimé que « l’urgence sanitaire passe bien avant l’amusement que l’on peut représenter. On fait partie de la société, on fait beaucoup de déplacements, il est logique que l’on amène notre contribution à cette situation ». Les rugbymen, eux, étaient en vacances, ils retrouveront le stade Lesdiguières lundi, mais rien ne dit que les entraînements auront lieu normalement.

Le sport amateur aussi à l’arrêt

Depuis jeudi soir, toutes les fédérations y sont allées de leur communiqué. Ce week-end et pour les semaines à venir, il n’y aura plus de foot, plus de basket, plus de volley, plus de hand, plus de hockey, plus de tennis, nombre de fédérations ayant aussi décidé de mettre un terme aux compétitions, comme aux entraînements.