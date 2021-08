COVID-19 : le semi-marathon du Lion de Belfort est annulé

La course du Lion, qui devait avoir lieu fin septembre, est annulée apprend ce vendredi France Bleu Belfort Montbéliard. Le semi-marathon, la course des 10 kilomètres, et la Féline sont concernés. Les trois courses accueillent chaque année environ plus de 5000 concurrents et 25 000 spectateurs.

Après l'annulation de l'édition 2020, le semi-marathon du Lion ne pourra toujours pas se tenir en 2021. La course a une nouvelle fois été victime du coronavirus. Les organisateurs, qui avaient prévu d'organiser les différentes épreuves les 24, 25 et 26 septembre, avec la mise en place d'une jauge, ont préféré jeté l'éponge. En effet la situation sanitaire ne permet pas de réaliser des courses de manière sereine a expliqué à France Bleu Belfort Montbéliard Daniel Meyer, président du comité d'organisation du Lion.

5.000 participants, 850 bénévoles et 25.000 spectateurs

La décision a été annoncée un mois avant la tenue de la course. Et ce qui a motivé la décision des organisateurs, c'est bien le souci de la protection des coureurs, et la crainte de ne pas pouvoir assurer en termes de ressources médicales. En effet, la course du Lion travaille en partenariat avec l'Hôpital Nord Franche-Comté, afin que des médecins, ou encore des infirmières puissent intervenir sur le terrain en cas de souci. Or, au vu du contexte sanitaire, et de la mobilisation des professionnels de santé pour lutter contre le COVID-19, il était inenvisageable de les faire intervenir sur les différentes courses explique Daniel Meyer, président du comité d'organisation du Lion.