Covid-19 : le vosgien Ceramiq en lice pour faire valider son masque pour sportifs

Un fabricant vosgien en lice pour commercialiser des masques de protection destinés à la pratique sportive en intérieur. La ministre des sports Roxana Maracineanu a annoncé mardi qu'un travail avec les fabricants était en cours pour établir une norme pour ces masques, en terme de protection mais aussi de respirabilité. Des masques qui pourraient permettre de rouvrir gymnases et salles de sport "d'ici un mois" selon la ministre.

Le masque Ceramiq à l'heure des tests

Un travail entamé depuis plusieurs semaines et auquel participe le vosgien Thierry Heim, patron de l'équipementier Ceramiq, basé à Gérardmer. Il annonce avoir déjà vendu 150.000 masques sportifs depuis avril dernier. Depuis le mois de novembre, Thierry Heim participe à des tables rondes avec le ministère, l'Afnor et des confrères. Des tests sont en cours sur tous les modèles, on serait dans la dernière ligne droite avant la création d'une norme pour ces masques, explique Thierry Heim :

"On est d'accord sur pas mal de points. Il reste à peaufiner certains points en cours d'essai dans des laboratoires agréés qui nous permettront de finaliser la spécification Afnor à la fin du mois. Les tests en cours nous diront si on est bons ou pas bons. Soit il faudra développer autre chose, soit c'est le feu vert et on peut produire."

S'il le fallait, Ceramiq serait en capacité selon Thierry Heim de produire 50.000 masques par semaine. Des "masques sportifs" qui devront être validés par les autorités de santé pour permettre éventuellement la reprise du sport en intérieur.