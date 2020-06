Covid-19 : les speakers veulent faire entendre leur voix dans les stades

Privés de leur outil de travail depuis trois mois, les speakers espèrent retrouver leur micro dans les stades. Même à huis-clos. Et même si l'exercice est contre nature, il serait pourtant salvateur pour la profession et pour les clubs.

Ils sont des éléments importants du décor. Sauf que depuis trois mois et l'arrêt des compétitions sportives, on ne les entends plus. "Depuis le début du confinement on est aphone" se lamente Jérôme Gallo. Un comble pour celles et ceux qui animent et mettent l'ambiance lors des rencontres sportives.

Les speakers restent sans voix

Jérôme Gallo porte la voix des micros, et a interpellé le gouvernement "nous avons demandé au ministère du budget des précisions, mais les contraintes sanitaires ne sont pas les mêmes partout, en Italie, ou ailleurs, des matchs vont avoir lieu". Mais il faut un cadre pour travailler. "Depuis le mois de mars, pour nous, et la fin des compétions, c'est zéro revenu" poursuit celui qui est devenu la voix du stade Marcel-Michelin et du Montpied. _"_On a eu l'assurance d’obtenir des aides jusqu'à la fin de l'année puisque nous sommes reconnus comme acteurs du spectacle, mais ce n'est pas ce qui nous anime" poursuit jérome gallo.

Etre au milieu du terrain, c'est notre ADN, et là on ne peut pus le faire... Jérôme Gallo, président de l'Association des Speakers et Maîtres de Cérémonies

Les speakers du rugby espère retrouver leur voix dès le premier week-end de septembre, pour une éventuelle reprise de la compétition dans le stades.