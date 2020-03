Covid-19 : report des championnats du monde de horse-ball à Saint-lô

La coupe du monde de Horse-Ball fait à son tour les frais de la pandémie de Covid-19. La compétition programmée en août prochain à Saint-Lô est décalée d'un an.

"C'était une décision quasi obligatoire", souligne Yann Adam, le directeur du pôle hippique de Saint-Lô, commentant le report en août 2021 de la coupe du monde de horse-ball prévue à Saint-Lô. "A partir du moment où les Jeux olympiques, mais aussi le championnat d'Europe de football ont été reportés, il était difficile de maintenir cet événement", poursuit le responsable du site.

Trop d'inconnues sur la situation en août prochain

La décision a été prise par la Fédération internationale d'équitation. La coupe du monde devait réunir des équipes venant de tous les continents, notamment canadienne, australienne... Dans ces différents pays, la pandémie n'est pas au même stade d'avancement et il est compliqué à l'heure actuelle de déterminer si fin août prochain (la coupe du monde de horse-ball était programmée du 17 au 22 août), la crise sera ou non derrière nous, et si le sport aura repris ses droits.

Report en 2021 à Saint-Lô

Si la déception est logique du côté des organisateurs de l'événement, elle reste modérée puisque la décision a été prise de reporter l'événement d'un an. Il aura tout de même lieu à Saint-Lô, en août 2021.