La reprise des championnats après le COVID ne se fait pas sans pépins physiques

En attaquant la reprise du championnat de Nationale Une de Handball, le coach de Colombelles Reynaldo Mazzoli n'avait pas caché son inquiétude sur les risques de blessures pour son effectif. Il estimait les cadences de reprise trop lourde avec onze matchs sur douze week-ends.

Ses craintes se sont malheureusement confirmées. Il a perdu deux joueuses coup sur coup : rupture des ligaments croisés pour la première, tendon d'Achille pour la seconde.

"C'est clair que huit mois sans activité et onze mois sans compétition, dans les conditions où nous nous sommes entraînés - on n'avait pas accès au gymnase et on devait s'adapter au couvre-feu - on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des problèmes physiques. Malheureusement c'est le cas.

Et ce n'est que le début de saison. Nous ne sommes qu'au sixième match ce qui veut dire qu'il nous en reste vingt. On ne peut pas incriminer telle ou telle chose. Je pense que c'est le contexte global qui est à l'origine de cette situation. On se pose pas mal de questions, effectivement."

Même constat chez les footballeuses de la section féminine du Stade Malherbe Caen (R1). Elles aussi ont perdu deux joueuses pour de long mois. Si elles sont très contentes de retrouver enfin la compétition, leur coach Anais Bounouar les a mise en garde

"Cela fait un an et demi qu'on n'a pas joué et on nous demande de jouer tous les week-ends. J'ai dit aux filles que nous avons déjà fait onze matchs sans arrêt et sans week-end. On a la chance de pouvoir continuer en Coupe de France. Les terrains en herbe vont commencer à être gras avec le temps qui s'annonce pluvieux. On allège forcément les séances d'entraînement. C'est une gestion

Et puis elles le savent. C'est aussi l'hygiène de vie qu'elles ont à côté même si ce n'est pas évident parce qu'elles travaillent à côté. On a aussi un beau circuit de soin pour régler les petits bobos juste après les matchs. On essaye de mettre en place tout ce qu'il faut."

En Nationale Une, le Caen Basket Calvados a lui déjà enrôlé un joker médical pour compenser les blessures de deux de ses dix pros. Eric Fleury , le directeur sportif du club normand serait d'ailleurs favorable à une étude médicale pour déterminer si certaines blessures n'ont pas un lien avec le COVID.

"On enchaîne les matchs pendant quatre semaines (six rencontres). Il y a déjà de la casse dans certains clubs. On en a nous aussi. Je pense que cela va continuer. Après, est-ce que tout cela est lié par rapport à la situation qu'on a connu avec le Covid ? Est-ce que c'est lié également à l'arrêt de cinq mois assez long entre les deux saisons? Je pense qu'il y a des études à mener par rapport à cela et aussi des études à mener par rapport aux gens qui ont contracté le Covid et le pourcentage de ceux qui se blessent après.

Alors il y a peut-être des relations de cause à effet, peut-être pas mais je me pose des questions par rapport à cette situation."

Calendrier chargé, reprise après une longue période sans compétition voire effet du Covid.... les raisons et les blessures sont multiples. Espérons qu'il ne s'agisse que d'une période transitoire liée au redémarrage des championnats.

