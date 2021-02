Creuse : le sport amateur, privé de compétition, a le blues

Pas de matchs, peu voire pas du tout d'entraînements... les clubs de sport amateur creusois ont le moral en berne. Les joueurs sont plus qu'impatients de retrouver les weekends de matchs, et l'ambiance qui va avec.

"La rigolade, les entraînements qui sont assez sympathiques, tout nous manque ! " A La Souterraine, Sébastien Tenza, président et joueur du petit club de volley, ne peut que patienter en attendant la levée des restrictions sanitaires. Pour lui, tout est à l'arrêt. Les entraînements en intérieur ne sont pas permis. "On a tout perdu. Quand il fera beau, on espère jouer un peu dehors, mais là on ne peut rien faire."

Même si pour eux, les entraînements sont possibles, les footballeurs de l'Entente Guérétoise ont aussi le moral en berne. "On a un protocole sanitaire à respecter, les entraînements sont un peu moins 'cools' que d'habitude" raconte Quentin Bodeau, le jeune gardien de l'équipe première. "La compétition, c'est vraiment ce qui manque le plus (...) ça me laisse du temps libre, je suis en études de kiné, je peux travailler sur mon mémoire... mais à choisir, je préférerais jouer tous les week-ends !"

On attend, on vit au jour le jour

Quand pourra-t-on, le week-end, retourner au gymnase ou au stade, assister à un derby opposant deux équipes locales, puis refaire le match autour de la buvette ? Les sportifs amateurs aimeraient bien une réponse à cette question. A Guéret, les rugbymen du RCGC craignent une saison totalement blanche. "On ne sait pas comment ça va se terminer" remarque Maxime Lascout, le capitaine de l'équipe 1. "Comment va-t-on pouvoir réellement reprendre le rugby, qui est un sport de contacts ? On attend, on vit au jour le jour." Le club devrait être fixé sur la poursuite, ou l'annulation, des championnats, le 26 février.