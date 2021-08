Creuse : les résultats des championnats du monde de planeurs

15 mètres, classe Club et classe Standard. C'était les trois catégories de vol à voile représentées depuis début août sur l'aérodrome Montluçon-Guéret. Malgré une météo humide en début de compétition la Creuse a bien eu droit à ses championnats.

En classe Standard, deux Allemands dominent le classement général : Simon Schröder et Jan Omsels, respectivement premier et deuxième. Juste devant le belge Dennis Huybreckx. Domination allemande également en classe Club, avec la victoire d'Uwe Wahlig, juste devant le néerlandais Thies Bruins et Stefan Langer, allemand lui aussi.

Enfin en classe 15 mètres, c'est le Polonais Sébastien Kawa qui s'impose devant son compatriote Lukasz Grabowski. En troisième position on retrouve l'Australien Matthew Scutter.