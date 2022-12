Creuse : succès givré pour la 16ème édition du trail du Loup Blanc

Les trailers ont couru à travers les bois et la campagne aux alentours de Guéret, sous des températures entre 0 et -2 degrés.

Les organisateurs l'avaient annoncé : c'est un record de participation pour cette 16ème édition du trail du Loup Blanc, deux jours de courses à pied à travers la forêt de Chabrières, les bois du Gaudy et du Maupuy ces 10 et 11 décembre. Rien que ce samedi, ils étaient 260 à se mesurer au 48 km. Le plus rapide a été un Poitevin, Anthony Boutin, qui a bouclé le parcours en 4 heures et 9 minutes. Et comme s'il n'en avait pas assez dans les jambes, ce dimanche, il s'attaque au 30 km ! Notez que le dernier (mais quelle ténacité ! ) a mis 7 heures 59 minutes et 45 secondes, tout juste sous les 8 heures éliminatoires du classement !

Anthony Boutin s'est imposé sur le 48 km samedi et va courir le 30 km ce dimanche. © Radio France - Valérie Menut

Des parcours et une organisation qui ont séduit

David Faure, un Corrézien installé à Clermont-Ferrand, n'a pas visé aussi grand. Lui qui s'entraîne quatre fois par semaine avec son club de Beaumont, s'est inscrit sur le 23 km, pour une première sur le Loup Blanc. Une découverte gagnante puisque c'est lui qui a franchi la ligne d'arrivée le tout premier ce samedi, après un peu plus de 2 heures de course (600 inscrits sur cette distance), malgré un thermomètre oscillant entre 0 et -2 degrés, un parcours parfois gelé et glissant.

Coté féminine, c'est une Creusoise, Elise Guillot, qui a réalisé le meilleur temps sur le 23 km avec 2 heures 19 minutes et 55 secondes. A 33 ans, c'est une habituée des podiums du trail du Loup Blanc. Il faut dire qu'elle a une sacrée expérience : elle court depuis ses 15 ans, enchaîne les trails et a d'ailleurs terminé 7ème aux derniers championnats de France.

Elise Guillot, meilleur temps féminin sur le 23 km. © Radio France - Valérie Menut

Le trail du loup Blanc réunit cette année un peu plus de 2 000 passionnés, juste pour le plaisir. Ici, pas de compétition officielle ni de points à marquer. Du sport, du fun et de une bonne ambiance qui attire au-delà du Limousin.

La louve (Amanda Chaprenet) et le loup (François-Xavier Métais) viennent tous les ans courir le trail du Loup Blanc. Ces Charentais jouent le jeu jusqu'au bout ! © Radio France - Valérie Menut

Ce dimanche, le trail du Loup Blanc se poursuit avec deux courses (30 km, départ à 8h30 et 15 km, départ à 9h30) mais aussi de la marche nordique et une randonnée (départ à 10h), pour un peu plus de 1 200 engagés au total. Les départs sont donnés à côté du parking de la Grosle en forêt de Chabrières. Les arrivées sont jugées au gymnase de Grancher à Guéret.