Creuse : un jeune cavalier de 16 ans champion de France cadet d'équitation

Louis, 16 ans est champion de France cadet d'équitation. Le jeune creusois et son poney Moustic participait pour la première fois à cette compétition à Lamotte-Beuvron.

Louis Beneix se souviendra longtemps de sa première participation aux championnats de France d'équitation. Il a obtenu sa qualification sur le fil et il y est allé sans grande conviction. Je me suis dit que c'était bien de le courir au moins une fois, explique-t-il. Ce n'est qu'une fois sur le podium qu'il a réalisé ce qui venait de se passer. L'épreuve de dressage, celle de cross, puis l'épreuve reine du saut d'obstacle, le jeune cavalier a survolé la compétition, avec Moustic. Ce poney est un habitué des concours, il a fait de la compétition à haut niveau, contrairement à Louis qui monte depuis cinq ans seulement et qui se mesure aux autres cavaliers que depuis deux ans.

Les gens m'applaudissaient, c'était fort - Louis

L'adolescent, qui prépare un bac pro gestion d'une structure hippique, vient de rentrer chez lui à La Ribière. Il a rangé dans sa chambre sa médaille et sa coupe. Moustic lui a eu droit à une couverture. Louis ira monter pour le plaisir cet été au domaine équestre du lys à Chavanat. Il n'y a aucune compétition à son programme avant l'automne !

Louis Beneix, champion de France cadet d'équitation Copier