Creuse : un jeune cavalier et son cheval prétendent au titre européen en concours complet

Un jeune cavalier creusois et son cheval, creusois lui aussi, décrocheront peut-être une médaille au championnat d'Europe de concours complet en Italie, à Montelibretti (à quelques kilomètres au nord-est de Rome) cette mi-septembre. C'est en tout cas l'objectif de Valentin Quittet, 17 ans, tout juste sacré champion de France junior dans cette catégorie.

ⓘ Publicité

Une 3ème médaille d'or ?

On pourrait presque dire que le jeune homme a appris à marcher sur un cheval ! Enfin sur un poney, puisque ses parents l'ont mis sur un Shetland alors qu'il n'avait que huit mois. " A l'époque, mon père avait un poney-club, donc dès tout petit je montais déjà des poneys, et puis même après l'arrêt de son activité, j'ai continué de monter à poney puis cheval " se souvient Valentin. Et les compétitions n'ont pas tardé à remplir son agenda. Valentin Quittet participe à ses premiers concours de sauts d'obstacle à l'âge de huit ans, puis viennent les concours complets (ils combinent trois épreuves : le dressage, le cross et le saut d'obstacles). Toujours bien classé, le jeune Creusois ne fait pour autant jamais de podium, jusqu'en 2021. Il participe alors au championnat d'Europe en Pologne avec l'équipe de France de poney qui décroche la médaille d'or. L'or qu'il aura donc à nouveau autour du cou en août dernier : sacré champion de France junior en Normandie. Un titre qui les qualifie, lui et son cheval Casanova d'Ems, pour le championnat d'Europe de concours complet qui se dispute donc en Italie du 14 au 17 septembre.

La complicité entre Valentin Quittet et son cheval, Casanova d'Ems, un hongre de 11 ans né dans l'élevage familial à Saint Laurent. © Radio France - Valérie Menut

Valentin Quittet forme un duo avec Casanova d'Ems depuis deux ans et demie. Ce hongre de onze ans, 1m74 au garrot, est né dans l'élevage familial à Saint Laurent géré depuis 1992 par le père de Valentin. Et Emmanuel Quittet confie être assez fier de lui au sujet de Casanova. "Sa mère est anglo-arabe par son père Tango de Bréjoux et pur-sang par sa mère, et son père, Elan de la Cour, est un performeur Selle français explique-t-il*. Donc ça fait un croisement qui est aussi bien pour le saut d'obstacles que pour le concours complet où on allie le sang et un petit peu de masse pour avoir de la puissance dans le saut. Casanova est musclé mais il est aussi assez élancé donc il a une galopade qui sort de l'ordinaire*". Et puis avec un nom pareil, Casanova devrait séduire le jury italien !

Emmanuel Quittet et son fils Valentin unis par la même passion du cheval. © Radio France - Valérie Menut

Un entraînement particulier des trois derniers mois

Plus sérieusement, le duo creusois a donc des atouts à faire valoir, d'autant qu'il s'est particulièrement entraîné ces derniers mois, en participant à de nombreux sauts d'obstacles (à Montcontour près de Limoges, à Saint-Yrieix-la-Perche, au Dorat en Haute-Vienne, mais aussi à Pompadour en Corrèze et à Vierzon dans le Cher). Beaucoup de travail aussi dans la carrière de sable de l'élevage, pour perfectionner le dressage, avec également "des gymnastiques à l'obstacle et qui se rapprochent du cross dans la technique, détaille Emmanuel Quittet. Comme pour un sportif de haut niveau, Casanova fait des étirements, de l'assouplissement puis de musculation aux trois allures. On fait aussi de nombreuses répétitions de figures de dressage ". Pour que Casanova arrive au sans-faute, mais aussi pour que " Valentin s'améliore dans ses positions et son fonctionnement ".

Et peut-être un jour les JO...

Valentin Quittet et Casanova d'Ems ont suivi un stage de préparation avec l'équipe de France à Cagnes-sur-Mer du 6 au 11 septembre avant de rejoindre directement Montelibretti. Après la compétition, Valentin entamera un BTS au lycée Favard à Guéret, et continuera bien sûr à monter sans relâche. Il l'avoue déjà, il aimerait participer aux Jeux Olympiques de 2032 !

loading