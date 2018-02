Brest, France

A 40 ans, quel regard portes-tu sur ce palmarès Benoît ?

"Le plus beau jour de ma vie c'était en 1999 quand j'ai gagné mon premier départemental. Pour moi c'était déjà bien. Alors derrière, gagner le régional Elite face aux ténors... En gagner dix, quand j'y pense à 40 ans, c'est génial."

Il y a eu beaucoup de sacrifices derrière ?

"Les sacrifices, tu es obligé. Tu t’entraînes deux fois par jour. Tu fais beaucoup de concessions parce que tu n'a pas le temps de faire autre chose. Je ne suis pas plus fier que ça, il y a deux choses surtout : le fait d'avoir été passionné par la course à pied et l'autre truc, c'est que je suis arrivé sur des années creuses en 2003, 2004. J'ai l'impression qu'il y a aussi un problème culturel, de génération."

Il y a moins de concurrence aujourd'hui ?

"Quand on regarde le dernier Bretagne ce n'est pas fameux. On gagne avec trente secondes sur le troisième. Derrière, ils sont à une minute. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas se cacher, je pense que le niveau, la densité, c'est plus faible qu'il y a quinze ans."

Quels sont tes meilleurs souvenirs ?

"Le duathlon avec ces titres de champion du monde évidemment (2014 et 2017). En cross, c'est le championnat de Bretagne à Betton en 2010. Ma mère était là, elle est partie quelques mois après. Donc c'était quelque chose de très fort."

Un heureux événement cet été

Tu as fait toute ta vie à Brest...

"Oui, j'ai commencé au Stade brestois en 1989. C'était le club phare. C'est le club de ma ville, et de ma vie. C'est là que ça a commencé et c'est là que ça se terminera."

On te verra l'an prochain en cross-country ?

"Ce n'est pas sûr. Je vais avoir 41 ans en avril, ça sent un peu le réchauffé maintenant. En octobre en plus il y aura les Europe de duathlon donc dur de coupler les deux préparations. Et je vais être papa en juillet, ce sera compliqué d'articuler tout ça. Je n'ai pas dit que j'arrêtais tout. Je continue le duathlon encore un moment et pour le cross on verra au jour le jour. Ce n'est pas exclu que je poursuive mais je dois avouer que j'ai eu du mal à me motiver cet hiver. J'avais envie de couper un peu. Au lieu de ça, je suis reparti après le duathlon."

Maintenant tu penses surtout au duathlon ?

"Oui. Il y aura les championnats du monde en juillet et les championnats d'Europe en octobre. J'ai attaqué la préparation. Cinq, six entraînements à vélo par semaine donc environ 400 kilomètres et il faut courir tous les jours. Je me suis accordé une semaine de repos où j'ai mangé des M&M's. Mais là c'est reparti."