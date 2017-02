Demi-finale de cross à Laval : plus de quarante Mayennais qualifiés pour la finale

Il y avait dimanche 300 tickets à décrocher pour les championnats de France de Saint-Galmier (Loire), le 26 février, les Mayennais ont en décroché plus de quarante lors de la demi-finale à Laval. Plus de 2 000 athlètes des régions Pays de la Loire et Centre étaient présents.

Il y avait foule ce dimanche à l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. De nombreux spectateurs mais surtout près de deux mille athlètes en quête d'un ticket pour la finale des championnats de France dans trois semaines à Saint-Galmier (Loire). Au final, les athlètes mayennais en ont décroché plus de quarante ce dimanche à Laval lors de la demi-finale. Avec quelques performances à souligner. Simon Cartier (EANM) et Quentin Cornu (Intrépide Pré-en-Pail) ont terminé 2e et 3e chez les Espoirs après la Course des As (Elite). Par équipe aussi, les Mayennais se sont distingués. L'EA Nord-Mayenne termine 2e lors de la course élite. Toujours chez les hommes, le Stade Lavallois termine 3e chez les cadets et en masters.

L'équipe du Stade Lavallois, 3e lors de la course masters, avec tout à gauche, Olivier Mahé qui a terminé 5e de la course. © Radio France - Gérard Lecocq

Le point sur les principaux résultats de la journée. Tous les athlètes mentionnés sont qualifiés grâce à leur classement.

Minimes Filles : 1. Manon CADY (ASC Saint Barthélemy) / 2. Léa MISERETTE (A3 Tours) / 3. Tarah Morvant (US Berry) ... 21. Louisa CHAUDET (Entente Athlé Nord-Mayenne). Par équipes : 1. AJ Blois-Onzain / 2. Entente Angevine Athlétisme / 3. ES Jouy Saint-Priest.

Manon Cady avec son trophée chez les minimes filles. © Radio France - Fabien Burgaud

Minimes Garçons : 1. Maxime RONDEAU (Jogging Club Poiré sur Vie) / 2. Naoufel OUKKAL (Athlé Chartres) / 3. Josué LECADRE (AC St-Brévin) ... 23. Julien NICOLAY (Entente Athlé Nord-Mayenne). Par équipes : 1. AC Roche-sur-Yon / 2. Entente Athlé Nord-Mayenne / 3. Entente des Mauges.

Maxime Rondeau, arrivé premier chez les minimes garçons. © Radio France - Fabien Burgaud

Cadettes Filles : 1. Marine GARNIER (EC Orléans) / 2. Laëtitia AMOUGOU (ESM Challans) / 3. Marion GASNIER (ESA Coulaines) ... 7. Agathe LEBLANC (Intépride Pré-en-Pail) ... 12. Marion BRUNET (Intrépride-Pré-en-Pail). Par équipes : 1. Entente Sarthe Athlétisme / 2. Nantes Métropole Athlétisme / 3. AJ Blois-Onzain.

Marine Garnier après sa victoire chez les cadettes filles. © Radio France - Fabien Burgaud

Cadets Garçons : 1. Guillaume HAY (Joué Running 37) / 2. Baptiste GUYON (AC Romorantin) / 3. Arthur COSSON (LB Châteauroux) ... 8. Lorenzo GAIGNER (UPAC Château-Gontier) ... 12. Sami MANSSOURI (Stade Lavallois) / 13. Mathéo CHAPELLE (Stade Lavallois). Par équipes : 1. AC du Littoral 44 / 2. Entente Sarthe Athlétisme / 3. Stade Lavallois.

Guillaume Hay, victorieux chez les cadets garçons © Radio France - Fabien Burgaud

Cross court séniors Femmes : 1. France STAMM (Entente Sarthe Athlétisme) / 2. Lucie SAGOT (Racing Club Nantais) / 3. Valérie LENOIR (Vendée Sables Etudiant) ... 13. Noémie LEDUC (Stade Lavallois) ... 17. Sylvie LECHAT (Stade Lavallois). Par équipes : 1. Entente Sarthe Athlétisme / 2.AC Roche-sur-Yon / 3. CA du Pays Saumurois.

Le podium chez les séniors femmes sur le cross court, à Laval. © Radio France - Fabien Burgaud

Elite homme séniors : 1. Clement LEDUC (Espoir - La Chapelle sur Erdre) / 2. Anthony GUILLARD (Les Herbiers) / 3. Sébastien COEFFIER (Les Sables Etudiant Club) ... 11.Simon CARTIER (Espoir - EANM) / 17. Olivier CAILLERE (EANM) / 18. Quentin CORNU (Intrépide Pré-en-Pail). Par équipes : 1. AC Roche-sur-Yon / 2. EANM / 3. Nantes Métropole Athlétisme.

Toujours en athlétisme, Laura Salin-Eyike (EANM) a décroché le titre de championne de France espoirs à Lyon, en salle. Elle a égalé à la hauteur son record personnel à 1m80.